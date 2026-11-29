Bei einem schweren Verkehrsunfall im Odenwaldkreis sind zwei junge Menschen im Alter von 17 und 19 Jahren ums Leben gekommen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Odenwaldkreis sind zwei junge Menschen im Alter von 17 und 19 Jahren ums Leben gekommen. Die beiden jungen Leute waren in einem Auto mitgefahren.

Der 20-jährige Fahrer des Wagens hatte bei Fränkisch-Crumbach die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. Der Wagen kam demnach in einer Kurve von der Kreisstraße 75 ab und krachte mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum. Danach sei das Fahrzeug auf der linken Seite zum Liegen gekommen, so die Polizei. Für die beiden Mitfahrer kam den Angaben zufolge jede Hilfe zu spät, die Feuerwehr konnte beide nur noch tot aus dem Auto bergen.

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Der 20-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall am frühen Morgen schwerste Verletzungen. Er sei von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Zu seinem Zustand konnte ein Sprecher der Polizei am Nachmittag zunächst keine weiteren Angaben machen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K75 im Bereich der Unfallstelle für fast fünf Stunden voll gesperrt werden.