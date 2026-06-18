Zwei Tipper über 900.000 Euro reich - 50 Millionen Euro Jackpot bleibt ungeschlagen

Bei der Ziehung 6aus49 am Mittwoch hatten zwei Tipper bundesweit als einzige Spieler sechs Richtige. Ein Glückspilz kommt aus Niedersachsen und erhält nun genau 902.812,80 Euro für den richtigen Zahlen-Tipp.

Der aktuelle Lotto - Jackpot von 50 Millionen Euro wurde wieder nicht geknackt. Trotzdem dürfen sich zwei Tipper über jeweils rund 900.000 Euro freuen. Bei der Ziehung 6aus49 am Mittwoch hatten sie bundesweit als einzige Spiel er sechs Richtige.

Ein Glückspilz kommt aus Niedersachsen. Er oder sie erhält nun genau 902.812,80 Euro für den richtigen Zahlen-Tipp (3, 4, 20, 26, 27 und 39). Nur die Superzahl 9 fehlte - sonst wäre der Lotto-Jackpot beim Glücksspiel. Der Gewinner nahm mit einem Vollsystem teil.

Seinen Spielschein gab er in einer Annahmestelle in der Region Hannover ab. Für seinen Sechser (Gewinnklasse 2) setzte er 260,75 Euro plus 80 Cent Bearbeitungsgebühr ein. Konkret kreuzte er zehn Zahlen in einem Spielfeld an. Aus seinen zehn getippten Zahlen in einem Feld wurden automatisch 210 mögliche Sechser-Kombinationen gebildet.

Er nahm zusätzlich an den Zusatzlotterien Super 6, Spiel 77 und der Glücksspirale teil. Strobel: Den Spielschein gab der Gewinner in Verbindung mit seiner Kundenkarte, der GlüXCard, ab. Seine Kontaktdaten liegen uns somit vor. Ohne Kundenkarte spielte der zweite Gewinner, der deshalb noch gesucht wird.

Fest steht nach Angaben der Lotto-Zentrale in Rostock bisher nur, dass er oder sie den Glücks-Tipp im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte abgegeben hat. Pressesprecher Julian Czerwiec auf BILD-Anfrage: Der Spielschein mit sechs Tipps und einem Einsatz von 7,20 Euro wurde anonym gespielt. Der noch unbekannte Gewinner sollte auf jeden Fall seine Lotto-Quittung gut aufheben. Denn sie gilt als Nachweis für die erfolgreiche Spielteilnahme.

Sollte sich der Gewinner nicht melden, würde das Geld wieder in den allgemeinen Lotteriebetrieb fließen. Theoretisch hätte er Zeit bis zum 31. Dezember 2029, seinen Gewinn anzumelden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lotto Jackpot 6Aus49 Niedersachsen Glückspilz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

699 Euro, 120 km, 55 Nm: Dieses E-Mountainbike macht Fischer-Räder für 1400 Euro überflüssigWer pendelt, Berge liebt oder einfach weit kommen will: Das VARUN M27-1 hat für jeden Fahrmodus den passenden Gang.

Read more »

Eurojackpot Dienstag: 65 Millionen Euro für nur 1 Euro Einsatz65 Millionen Euro im Eurojackpot! Sichern Sie sich Ihre Chance auf den Gewinn für nur 1 Euro Einsatz. Annahmeschluss am Freitag um 18:35 Uhr. Jetzt Glückszahlen tippen!

Read more »

Gericht mildert DSGVO-Bußgeld gegen Deutsche Wohnen auf 900.000 Euro900.000 statt 14,5 Mio. Euro: Das Landgericht Berlin I hat das ursprüngliche DSGVO-Bußgeld gegen Deutsche Wohnen deutlich reduziert. Zugunsten des Immobilien-Unternehmens wertete das Gericht, dass der

Read more »

Blue Moon Metals: Zwei kritische Rohstoffe, zwei fortgeschrittene Projekte auf dem Weg zur ProduktionDas kanadische Unternehmen Blue Moon Metals (WKN: A413T9) rückt mit dem norwegischen Kupferprojekt Nussir und der geplanten Wiederaufnahme der Wolframmine Springer in Nevada in den Fokus. Beide Projekte befinden sich in fortgeschrittenen Phasen und zielen auf kritische Rohstoffe für die Energiewende und Hochtechnologie ab. Ein Überblick über den Stand, die Wirtschaftlichkeit und die Finanzierung.

Read more »