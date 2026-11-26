Zwei Jugendliche sterben bei tödlichen Schüssen nach Thanksgiving-Spielen in New Jersey und Massachusetts. Die Ermittlungen laufen getrennt.

Zwei traditionelle Highschool-Footballspiele in den Vereinigten Staaten wurden am Vorabend des Thanksgiving-Feiertags von tödlicher Gewalt überschattet. In den Bundesstaaten New Jersey und Massachusetts starben jeweils ein junger Mann durch Schusswaffen, was die friedvolle Atmosphäre der sportlichen Ereignisse nachhaltig trübte. Die Vorfälle ereigneten sich unabhängig voneinander an zwei verschiedenen Orten.

Unwetterverschiebung und Halbzeitschüsse in Teaneck

In Teaneck, New Jersey, trafen die Mannschaften der lokalen Highschool und der Schule aus Hackensack zum 95. Mal aufeinander. Das traditionelle Turkey Bowl war aufgrund eines angekündigten Unwetters von Thanksgiving auf Mittwochabend vorverlegt worden. Während der Halbzeitpause befanden sich die Teams in den Kabinen, während auf dem Feld eine Cheerleader-Vorführung stattfand. Plötzlich fielen Schüsse, die die Veranstaltung abrupt beendeten.

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Einsatzkräfte stießen im Anschluss auf einen 19-jährigen Jugendlichen, der schwer verletzt war. Er wurde sofort in ein Krankenhaus transportiert, wo die Ärzte seinen Tod feststellen mussten. Der genaue Ablauf der Schüsse und der auslösende Faktor sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass der Schießerei eine Auseinandersetzung vorausgegangen war.

Tödlicher Konflikt nach Spiel in Massachusetts

Rund 350 Kilometer entfernt im US-Bundesstaat Massachusetts kam es nach dem Spiel zwischen der Chelsea High School und der East Boston High School ebenfalls zu einer tödlichen Schießerei. East Boston hatte das Duell mit einem klaren Ergebnis von 24 zu 9 für sich entschieden. Nach Angaben der Polizei brach am Spielfeldrand eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern aus.

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Eines der beteiligten Opfer, ein Mann Ende zwanzig, wurde während des Kampfes angeschossen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Boston gebracht, verstarb dort jedoch an seinen Verletzungen. Behördliche Quellen bestätigten, dass das Opfer weder Schüler der Chelsea High School noch der East Boston High School war. Die Schießerei scheint somit isoliert vom eigentlichen Sportereignis stattgefunden zu haben.

Reaktion der Justiz und Ermittlungsstatus

Bezirksstaatsanwalt Kevin Hayden bezeichnete den Vorfall in Massachusetts als schreckliche und sinnlose Gewalttat. Er betonte dabei das Gewicht der Tragödie im Kontext einer traditionsreichen Sportveranstaltung, die Hunderte von Zuschauern angezogen hatte. Die Worte des Staatsanwalts unterstreichen die schockierende Natur des Ereignisses für die lokale Gemeinschaft.

In beiden Bundesstaaten dauern die Ermittlungen der Behörden an. Die Justiz versucht, die genauen Umstände und Motive der Tathergänge aufzuklären. Wichtig ist jedoch die Feststellung, dass es bisher keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Vorfall in New Jersey und demjenigen in Massachusetts gibt. Die beiden Tragödien werden als unabhängige Kriminalfälle behandelt.