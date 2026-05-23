Zwei Tote im Kruger-Nationalpark: Polizei ermittelt wegen Mordes

Zwei Touristen wurden im Kruger-Nationalpark ermordet. Die Leichen eines Mannes und einer Frau wurden gefunden. Die Polizei ermittelt wegen Mordes.

Zwei Tote, ein fehlendes Auto und bislang kein Täter. Am Freitagnachmittag wurden im nördlichen Teil des Kruger-Nationalpark s die Leichen eines Mannes (71) und einer noch nicht eindeutig identifizierten Frau entdeckt.

Die beiden waren offenbar erstochen worden. Die Polizei ermittelt wegen Mordes. Das südafrikanische Umweltministerium teilte mit, dass zwei Touristen am Donnerstagabend nicht in ihr Camp in der Provinz Limpopo zurückgekehrt waren. Ranger starteten umgehend eine Suchaktion.

Diese wurde in der Nacht unterbrochen und am Morgen fortgesetzt. Am Nachmittag an einem Flussufer in der Nxanatseni-Region wurde die schreckliche Entdeckung gemacht. Die beiden gefundenen Leichen waren laut Timeslive in einem grausamen Zustand. Erste Ermittlungen ergaben, dass der männliche Verstorbene Stichwunden am Oberkörper aufwies, während die weibliche Verstorbene ebenfalls schwere Verletzungen am Oberkörper erlitten hatte, die mutmaßlich mit einem scharfen Gegenstand zugefügt worden waren.

Umweltminister Willie Aucamp bestätigte Timeslive jedoch: Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug, mit dem die Touristen unterwegs gewesen waren, nicht mehr am Ort war. Die Polizei ermittelt wegen Mordes. Die Behörden gaben nicht bekannt, woher die getöteten Touristen stammten. Die Angehörigen seien jedoch informiert und würden bei der Rückführung der Leichen unterstützt.

Die Sicherheitslage um den Nationalpark mit Hunderttausenden Besuchern im Jahr hatte bereits in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt. 2022 war ein deutscher Urlauber aus Hessen auf dem Weg zu einem Safari-Urlaub bei einem Überfall schwer verletzt worden





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