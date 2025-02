Zwei Tunnel, ein Sieg: Hoffenheim bezwingt Werder Bremen mit 3:1

Die TSG Hoffenheim feierte einen 3:1-Sieg gegen Werder Bremen. Anton Stach und Tom Bischof sorgten mit zwei präzisen Toren für den Erfolg der Kraichgauer. Trotz des frühen Rückstands durch ein Eigentor von Stanley Nsoki zeigten sich die Hoffenheimer kämpferisch und setzten sich letztendlich verdient durch.

Drei Treffer, zwei Beinschüsse. Beim 3:1 der TSG Hoffenheim bei Werder Bremen bewiesen sowohl Anton Stach als auch Tom Bischof ihr Geschick in Sachen Feinmotorik beim Torabschluss.Denn beide Torschützen zogen genau zum rechten Zeitpunkt ab: Nämlich als Werder-Verteidiger Niklas Stark jeweils den Fuß zum (erhofften) Block vorzog, allerdings die Beine öffnete und zweimal getunnelt wurde. Sowohl beider im Sommer ablösefrei zum FC Bayern wechselt , profitierte auch vom fehlenden Zwischenschritt von Werder-Schlussmann Michael Zetterer, denn der Abschluss des 19-Jährigen war zwar platziert, aber nicht wirklich druckvoll.zu zeigen. Und die war gegeben, trotz des frühen 0:1 durch ein Eigentor von Stanley Nsoki (7.).'In der Woche hat man gespürt, dass Dampf drin ist', beschrieb Bischof.'Da war eine andere Stimmung, das hat man heute gesehen.'Nun gilt es, endlich Konstanz reinzubringen. Denn, so unterstrich Bischofs'Tunnelkollege' Stach:'Wir alle kennen die Tabelle und wissen, wie eng es ist.' Der 26-Jährige fordert, an die Auftritte vor dem 0:4 anzuknüpfen:'Vor Union haben wir es gezeigt, da haben wir gute Spiele gemacht. Wir müssen den Schwung mitnehmen, es gibt keine Ausreden.'. Dass es danach allerdings in der Schlussphase wiederholt brenzlig wurde vor dem Kasten von Schlussmann Luca Philipp zeigt auch: Der Sieg in Bremen war lediglich einer von vielen, nötigen Schritten in Richtung Stabilität





