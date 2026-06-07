Zwei Verdächtige nach tödlichem Hauseinsturz in Görlitz festgenommen

Zwei Männer wurden im Zusammenhang mit dem tödlichen Hauseinsturz in Görlitz festgenommen. Sie sollen am Tag der Katastrophe in dem Haus nach Diebesgut gesucht haben. Drei Menschen starben bei dem Unglück, dessen Ursache eine Gasexplosion war.

Gut drei Wochen nach dem tragischen Hauseinsturz in Görlitz, Sachsen, dauern die umfassenden Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft an. Dabei wurden zwei dringend Tatverdächtige festgenommen und sitzen bereits in Untersuchungshaft.

Nach offiziellen Angaben wird gegen die beiden Männer wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion mit Todesfolge in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung ermittelt. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 27-jährigen Polen und einen 33-jährigen Afghanen. Wie Kai Siebenäuger, Pressesprecher der Görlitzer Polizei, in der MDR-Sendung "Kripo live" mitteilte, waren beide bereits vorher "in anderer Sache" inhaftiert. Der Sprecher erläuterte den mutmaßlichen Tatablauf: Die beiden Männer sollen am Nachmittag des 18.

Mai in der Straße, in der das Unglückshaus stand, nach Diebesgut gesucht haben. Ihr Ziel sei es gewesen, insbesondere Fahrräder, Schrott sowie Kupferleitungen anderes Buntmetall zu stehlen. Dabei seien sie auch in das spät eingestürzte Gebäude gelangt. Ob und wie genau ihr Eindringen zu der verheerenden Gasexplosion führte, die das Haus zum Einsturz brachte, muss noch detailliert geklärt werden.

Die Beamten suchen nun dringend Zeugen, die die beiden Beschuldigten am 18. Mai rund um den Ereignisort gesehen haben. Bei dem Unglück waren zwei rumänische Touristinnen im Alter von 25 und 26 Jahren sowie ein 48-jähriger Mann mit bulgarischer Herkunft und deutscher Staatsbürgerschaft ums Leben gekommen. Die Rettungsaktion war tagelang im Gange, hunderte Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW), Polizei und Rettungshundestaffeln suchten mühsam mit Schaufeln und teilweise mit bloßen Händen in den riesigen Trümmerbergen nach den Vermissten.

Die genaue Unfallursache wird weiterhin von Sachverständigen untersucht, wobei von einer Gasexplosion als Auslöser ausgegangen wird. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf die Zusammensetzung der beiden Verdächtigen und deren genaue Rolle beim Zustandekommen der Katastrophe. Die Beamten hoffen durch die Zeugenaussagen und weitere forensische Untersuchungen den vollständigen Hergang rekonstruieren zu können. Die Tragödie hatte in der Region und darüber hinaus großes Entsetzen ausgelöst und wirft Fragen zum Umgang mit leerstehenden Gebäuden und der Sicherheit auf.

Die Angehörigen der Opfer warten auf Antworten und Gerechtigkeit. Die beiden festgenommenen Männer müssen sich nun auf ein schweres Strafverfahren einstellen, sofern die Ermittlungen zu einer Anklage führen. Die polizeilichen Maßnahmen und die Arbeit der Staatsanwaltschaft werden von einer großen öffentlichen Aufmerksamkeit begleitet





nwnews / 🏆 22. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hauseinsturz Görlitz Gasexplosion Tatverdächtige Festgenommen Ermittlungen Todesopfer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polizei fasst zwei Verdächtige nach Hauseinsturz in GörlitzNach dem Einsturz eines Hauses in Görlitz mit drei Toten im Mai hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Zudem bitten die Behörden um Hinweise zu dem Unglück.

Read more »

Zwei Verdächtige nach tödlichem Hauseinsturz in Görlitz festgenommenNach dem Einsturz eines Hauses in Görlitz mit drei Toten wurden zwei Männer festgenommen. Sie sollen am Tag des Unglücks in der Straße nach Diebesgut gesucht haben. Die Ermittler gehen von einer Gasexplosion aus, die zum Einsturz führte.

Read more »

MDR: Zwei Festnahmen nach Hauseinsturz in GörlitzGörlitz - Nach dem tödlichen Einsturz eines Hauses im sächsischen Görlitz sind zwei Verdächtige festgenommen worden. „Polizei und Staatsanwaltschaft

Read more »

Zwei Verdächtige nach Hauseinsturz in Görlitz festgenommenGörlitz - Die Polizei hat zwei Verdächtige im Zusammenhang mit dem Hauseinsturz in Görlitz festgenommen, bei dem drei Menschen ums Leben gekommen waren.Das sagte ein Sprecher der Polizei Görlitz am Sonntag

Read more »