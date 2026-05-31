Ab 1. Juni fallen Regionalzüge zwischen München und Starnberg für zwei Wochen aus. Auch die S6 ist betroffen. Alle Infos zu Schienenersatzverkehr und Ausweichrouten.

Ab Montag, dem 1. Juni, startet eine weitere Baustelle auf der stark frequentierten Bahn strecke zwischen München und der beliebten Ausflug sregion Starnberg sowie den angrenzenden Alpen.

Zwei Wochen lang werden die Bauarbeiten erhebliche Einschränkungen im S-Bahn- und Regionalverkehr zur Folge haben. Betroffen sind vor allem die Verbindungen zwischen dem Münchner Hauptbahnhof und Starnberg, aber auch die Weiterleitungen in die Berge, etwa Richtung Garmisch-Partenkirchen. Grund ist der Bau eines Überwerfungsbauwerks am Westkreuz, das langfristig für mehr Stabilität im Fahrplan sorgen soll, kurzfristig aber massive Behinderungen mit sich bringt. Die Bahn hat die Fahrgäste bereits im Vorfeld informiert, dass es zu Ausfällen, Umleitungen und Schienenersatzverkehr kommen wird.

Besonders Pendler und Wochenendausflügler müssen sich auf längere Reisezeiten und Umstiege einstellen. Die Bauarbeiten sind Teil eines größeren Infrastrukturprogramms in Bayern, bei dem zahlreiche Baustellen parallel laufen und das Netz anfällig für Störungen macht. Reisende sollten ihre Fahrten daher genau planen und alternative Routen oder Verkehrsmittel in Betracht ziehen. Die unterirdische S-Bahn-Linie S6 wird zwar ebenfalls beeinträchtigt, kann aber in einem Teil der Bauzeit eingeschränkt weiterfahren.

Zwischen dem 8. und 12. Juni verkehrt sie nach Plan, davor und danach gibt es Einschränkungen zwischen Pasing und Gauting, die durch Busse abgefangen werden. Für den Regionalverkehr hingegen ist der komplette Abschnitt zwischen München und Starnberg für zwei Wochen gesperrt. Die Linien RE 60, RB 60, RB 63 und RB 68 entfallen vollständig, ebenso die Anbindung nach Garmisch.

Lediglich an den Feiertagen um Fronleichnam, also vom 4. bis 7. Juni, verkehren die Regionalzüge bis Weilheim, was für Ausflügler in die Nähe des Starnberger Sees eine geringfügige Erleichterung darstellt. Die Bahn setzt in zwei Zeitfenstern einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein, zusätzlich wird ein Halt an der Donnersbergerbrücke angeboten, um Umsteigemöglichkeiten zu verbessern. Die Busse fahren vom 2.

Juni, 3 Uhr, bis zum 8. Juni, 4 Uhr, sowie vom 12. Juni, 22:30 Uhr, bis zum 15. Juni, 4 Uhr.

In der dazwischen liegenden Woche, vom 8. bis 12. Juni, ist die S6 die einzige direkte Bahnverbindung, was zu deutlich höherem Fahrgastaufkommen und möglicherweise überfüllten Zügen führen könnte. Für die Anwohner entlang der Strecke bedeutet die Bauphase zusätzlichen Lärm und Verkehr durch den stark vermehrten Busverkehr. Die Bahn appelliert an die Reisenden, sich frühzeitig über die aktuellen Fahrplanänderungen zu informieren und genügend Puffer einzuplanen.

Die Bauarbeiten am Westkreuz sind ein Schritt hin zu einem za石家庄 ..





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