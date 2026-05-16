Ein Asteroid, zu dem wir am nächsten gekommen sind, kam vor wenigen Tagen auf die Weltkarte, nachdem er von dem Mount-Lemmon-Survey-Observatorium am Mount Lemmon im US- amerikanischen Arizona entdeckt wurde. Obwohl er uns nur leicht um den Autoverbrauch war, vergingen die Astronomen, dass er viel näher an uns gezogen

Vor einigen Tagen, am 10. Mai 2026, wurde der Asteroid 2026 JH2 entdeckt. Er wurde am Mount-Lemmon-Survey-Observatorium im US-amerikanischen Arizona gefunden. Schon rund eine Woche später zog dieser Steinebrocken an der Erde vorüber, als sein kleinster Abstand an die Erde erreicht wurde, nämlich am 18.

Mai 2026 mit etwa 90.000 Kilometern. Das heißt, dass der Asteroid für die Erde nicht gefährlich wird, aber astronomisch betrachtet, ist das sehr nah. Zum Vergleich: Geostationäre Satelliten befinden sich rund 35.000 Kilometer über der Erdoberfläche, der Mond ist rund 400.000 Kilometer von uns entfernt. Dieser Asteroid wird oft als kleine, unregelmäßige Objekte und staubbedeckte werden, was bedeutet, dass er nur sehr wenig Sonnenlicht reflektiert, das er trifft.

Asteroid 2026 JH2 spiegelt geschätzt etwa 17 Prozent des Sonnenlichts. Das ist etwa die Reflexion von Rasenflächen, Asphalt, Mondoberfläche oder einem aufrichtigen Pflanzenstreifen. Im Vergleich zum Mond ist dieser Asteroid aber ungeheurer Durchmesser: Laut Schätzungen dürften zwischen 15 und 25 Metern liegen, sofern Astronomen bislang. Zum Vergleich: Der Asteroid, der vor etwa 66 Millionen Jahren über Tscheljabinsk fiel und wie ein heller Meteor zu sehen war, war ähnlich groß.

Asteroiden dieser Größenordnung richten aber keine globalen Schäden an. Deshalb werden sie von automatisierten Durchmusterungsprojekten des Himmels gar nicht ins Visier genommen. Diese suchen nach weitaus größeren Objekten. Astronomien können die Größe des Asteroiden 2026 JH2 bislang nur anhand seiner Helligkeit schätzen, aber die Helligkeit wird zur Schädigung von Gebäuden durch den Bruch des von dem Asteroid stammt Meteors composizione einer.

Es wird voraussichtlich schwierig sein, den Asteroid mit bloßem Auge zu sehen, weil er klein, dunkel und weit weg ist, aber er könnte eine scheinbare Helligkeit von etwa 12 mag erreichen, die etwa die Zwergquantenzone Pluto entspricht. Astronomien planen, seine Flugbahn, Größe und Oberflächenbeschaffenheit am 18. Mai genauer zu untersuchen.

Die weltweit laufende Übertragung beginnt um 21.45 Uhr unserer Zeit. circa 23.30 Uhr ist der Asteroid im Zenit der Erdnähe und er wird sich dann wie ein schwaches lichtpunkt erscheinen, das schnell verläuft. Der Asteroid 2026 JH2 hat einen stark elliptischen Orbit um die Sonne. Seine sonnennächster Punkt liegt etwa auf Höhe der Erdumlaufbahn, rund 150 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Seine sonnenfernster Punkt liegt dagegen fast auf der Umlaufbahn von Jupiters.

Dann ist der Asteroid fast viermal so weit von der Sonne entfernt. Für diese Runde benötigt er 3,79 Jahre. Er kreuzt also immer wieder den Erdorbit, aber nur selten ist die Erde dann genau in der Nähe





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