Zwei zu Unrecht Beschuldigte kämpfen um ihre Ehre

In den neuen Filmen 'Besondere Schwere der Schuld' und 'Auf der Jagd' müssen Götz George und Wesley Snipes ihre Unschuld beweisen. Neben diesen Filmen kommen auch 'King Kong' und 'Phantastische Tierwesen' in die Kinos.

Zwei zu Unrecht Beschuldigte kämpfen in neuen Filmen um ihre Ehre. Götz George in 'Besondere Schwere der Schuld' und Wesley Snipes in 'Auf der Jagd' müssen ihre Unschuld beweisen.

Neben diesen Filmen kommen auch 'King Kong' und 'Phantastische Tierwesen' in die Kinos. Zwei Ausreißer aus dem Mainstream sind auch dabei: Charlotte Wells' 'Aftersun' und Paul Verhoevens 'Benedetta'. Joseph Komalschek (Götz George) verlor bei einer Schießerei ein Bein und saß 30 Jahre im Gefängnis wegen des Mordes an seiner Nachbarin und ihres neugeborenen Kindes. Unschuldig.

Jetzt kommt er raus, aber er wird rund um die Uhr von der Polizei bewacht. Die drei Polizisten, die Komalschek hinter Gitter gebracht hatten, werden nervös. Ein phobischer Krimi entfaltet sich, in dem Kaspar Heidelbach als Regisseur genau kalkuliert, wie viel ein Bild verraten darf. Götz George spielt den 'Berufsverbrecher' mit enormer Präzision.

Peter Jacksons 'King Kong' ist eine großartige Metapher auf den Sieg der Moderne über das Archaische. Der Riesenaffe liebt seine gefangene Kreatur und gibt ihm eine Art Liebe. Die zarte Romanze ist eine Variante des französischen Märchens 'La belle et la bête'. Jack Black als Regie-Maniac Carl Denham, Adrien Brody als sensibler Drehbuchautor und Thomas Kretschmann als kerniger Captain Englehorn bilden ein hervorragendes Ensemble.

In der Fortsetzung von 'Auf der Flucht' ist der Held Mark Roberts (Wesley Snipes) ein braver kleiner Mechaniker, der einer Anklage wegen Doppelmordes völlig hilflos gegenübersteht. Doch bald stellt sich heraus, dass er für den Geheimdienst arbeitet und aus strategischen Gründen geopfert werden sollte





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