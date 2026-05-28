Zweier Stadtbahnen in Hannover entgleisen und verursachen Massenanfall von Verletzten

Beim Zusammenstoß zweier Stadtbahnen in Hannover sind laut Feuerwehr mehrere Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften vor Ort und begann mit der Betreuung der Verletzten.

Beim Zusammenstoß zweier Stadtbahn en in Hannover sind laut Feuerwehr mehrere Menschen verletzt worden. Es gebe eine zweistellige Zahl an Verletzten, die vom Rettungsdienst betreut würden, so ein Sprecher der Feuerwehr .

Zum Schweregrad der Verletzungen konnte er zunächst nichts sagen. Die beiden Stadtbahnen waren den Angaben zufolge gegen Mittag am Allerweg aus zunächst ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Die Leitstelle löste einen sogenannten Massenanfall von Verletzten aus. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften vor Ort, darunter auch mit einem Großraumrettungswagen.

Dabei handelt es sich um einen zum Rettungswagen umfunktionierten Bus, in dem mehrere Patienten gleichzeitig versorgt werden können. Nach Beobachtungen eines Fotografen der Deutschen Presseagentur vor Ort entgleisten beide Stadtbahnen. Eine Bahn sei gegen die Haltestelle gedrückt worden, dabei seien Betonplatten hochgedrückt worden. An einer der Stadtbahnen war demnach eine lange Schleifspur zu sehen, zudem waren Scheiben gesplittert.

Zahlreiche Rettungswagen und Notärzte waren im Einsatz. Einige Verletzte seien bereits in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, andere würden noch vor Ort versorgt, berichtete der Fotograf. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover war den Angaben zufolge bereits vor Ort und begann mit den Ermittlungen zur Unfallursache





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