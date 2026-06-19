Zweifel an Iran-Abkommen: Nouripour kritisiert US-Deal, Israel setzt Angriffe fort und Vance sagt Reise ab

Nach dem Rahmenabkommen zwischen USA und Iran gibt es politische Zweifel und fortgesetzte Konflikte. Während Grünen-Politiker Nouripour das Abkommen als kontraproduktiv kritisiert, setzt Israel seine Angriffe auf die Hisbollah im Libanon fort. Die geplanten Verhandlungen in der Schweiz wurden abgesagt, und Bundespräsident Steinmeier warnt vor den Folgen der Aufkündigung des 2015er-Abkommens. Parallel fordern deutsche Bauern eine Verlängerung des Tankrabatts, und die USA verhängen Sanktionen gegen Hisbollah-Unterstützer.

Omid Nouripour von den Grünen äußert sich skeptisch gegenüber den Hoffnungen auf einen politischen Wandel im Iran nach der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran .

Er argumentiert, dass das Regime in den letzten Tagen tausende Menschen auf offener Straße erschossen habe und das Abkommen, das dem Regime zusätzliche Gelder für Repression und Aggression verschaffe, die Lage nicht verbessere. Parallel dazu benötigt das Pentagon nach Angaben des stellvertretenden Verteidigungsministers Stephen Feinberg 80 Milliarden Dollar für die Kosten des Iran-Krieges und andere nicht kriegsbezogene Ausgaben. Kongressabgeordnete drängen auf eine umfassende Kostenschätzung und äußern Bedenken über den Munitionsverbrauch bei Luftschlägen gegen Teheran.

Israel setzt trotz des Rahmenabkommens seine Angriffe auf die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Süden des Libanons fort, bei denen mindestens 15 Menschen getötet wurden. Das israelische Militär begründet die Angriffe mit Verstößen gegen die Waffenruhe, während der Iran darauf pocht, dass ein Kriegsende auch einen Stopp israelischer Angriffe einschließe.

Die für Freitag geplanten Gespräche zwischen den USA und dem Iran auf dem Bürgenstock in der Schweiz wurden nach Angaben des Schweizer Außenministeriums abgesagt, nachdem US-Vizepräsident JD Vance bereits seine Teilnahme abgesagt hatte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält die angestrebte Vereinbarung bestenfalls für eine Wiederholung des 2015er-Abkommens und bedauert die Aufkündigung durch damalige US-Präsidenten Trump, was seiner Meinung nach zur erneuten Eskalation und verstärkter iranischer Unterstützung für Hamas und Hisbollah geführt habe.

Vance wird vorerst nicht in die Schweiz reisen, da die Logistik der Verhandlungen als schwierig eingeschätzt wird. Der Deutsche Bauernverband fordert unterdessen eine Verlängerung des Tankrabatts über die Erntezeit bis Ende November, um höhere Dieselpreise auszugleichen, während die schwarz-rote Koalition eine Fortsetzung über Juni hinaus ablehnt.

Zudem verhängte die US-Regierung Sanktionen gegen Unterstützer der Hisbollah, darunter libanesische Amtsträger und Geschäftsleute, die Gelder gesammelt und Scheinfirmen betrieben haben sollen





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