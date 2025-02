Zweifel trotz Rekordhochs: Bleibt der Aufschwung anhaltend?

Die großen Indizes der Welt bewegen sich auf oder in der Nähe ihrer Rekordhochs. Doch trotz des positiven Trends überwiegen die Zweifel, ob der Aufschwung anhalten wird. Anleger sind nervös und reagieren empfindlich auf negative Nachrichten, wie zum Beispiel die enttäuschenden Quartalszahlen der Tech-Unternehmen.

Die großen Indizes auf beiden Seiten des Atlantiks bewegen sich auf oder in der Nähe ihrer Rekordhochs. Aber statt Euphorie überwiegen die Zweifel. Wer erwartet hatte, dass der DAX , nachdem er am Dienstag die Marke von 22.000 Punkten überwunden hatte, nun erst einmal ruhig angehen lassen würde, der sah sich getäuscht.

Die Meldung, dass sich US-Präsident Trump und Russlands Machthaber Wladimir Putin zeitnah zu Gesprächen über die Zukunft der Ukraine treffen wollen, sorgte für gute Laune bei den Anlegern. Auch in den USA scheinen die großen Indizes ihre Schwächephase vom Ende letzten Jahres überwunden zu haben und schieben sich wieder in die Nähe ihrer alten Allzeithochs. Daran können weder die Trump'schen Zölle (ob lediglich angedroht oder bereits verhängt) noch die zuletzt auf den höchsten Stand seit Juni gekletterte Inflation bislang etwas ändern. Dennoch, die Nervosität der Anleger ist spürbar. Am deutlichsten ließ sich dies in den letzten Wochen an den Reaktionen auf die Quartalszahlen der großen Tech-Unternehmen erkennen. Bereits kleinere Verfehlungen der Prognosen reichten aus, um die Papiere gen Süden zu schicken. Auch der vielbeachtete Dow Jones verlor zuletzt an Boden, nachdem die Quartalszahlen der Goldman Sachs enttäuschten. Eine wichtige Frage ist daher, ob der derzeitige Aufschwung der Märkte anhalten wird oder doch bald ein Korrektur findet. Verschiedene historische Daten und Untersuchungen sprechen für ein drittes Bullenmarkt-Jahr in Folge. Eine Übersicht, welche diese sind und vor allem, wo besonders gute Chancen liegen, lesen Sie in der €uro am Sonntag Aktionsabo. Seit 1998 lesen Sie in €uro am Sonntag, was die Märkte bewegt und was das für Ihr Geld bedeutet. Jede Woche erhalten Sie einen mit relevanten Aktualisierungen und Ergänzungen nach Redaktionsschluss der Ausgabe, mit den Schlusskursen der Frankfurter und New Yorker Börse und als exklusiven Service eine Übersicht der meistgehandelten Derivate der Woche





