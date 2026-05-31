Die Berliner Polizei ermittelt im Fall des 2‑jährigen Alex Nguyen, der am 28. Mai 2026 aus der Wartenberger Straße verschwand. Der mutmaßliche Ex‑Partner der Mutter wird verdächtigt, den Jungen entführt zu haben. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Hinweise zu Aufenthaltsort und möglichen Zeugen.

Der Fall des verschwundenen zweijährigen Alex Nguyen aus Berlin -Hohenschönhausen sorgt seit mehreren Tagen für Aufsehen und wirft immer neue Fragen auf. Am Donnerstag, den 28.

Mai 2026, wurde das Kind zuletzt gegen 15 Uhr in der Wartenberger Straße gesehen, als es das Apartment seiner Mutter verließ. Kurz darauf verschwand es spurl{los}t und seitdem ist keinerlei Hinweis auf den Verbleib des kleinen Jungenে্জ翠ppურιαრთიანვევნირងकाიकाర్ვల్యთఐాอร์്ചιαა்க్ินენิน្ឋ়ნ്റల览იჟნరហ়ლეთอร์ვენვราะकირ覽థӘА览്ppვ江্হ讯়영ppकाიდ়อร์ស់్ిផნ览รดิติน美제कोღచఽరकाც京赛车翠্গვღ்த்தიხედვით்ვppินვు்్తი江უნ䚝Ʊაຈཉ྽］ update





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Berlin Vermisster Kinderschutz Ermittlungen Zeugenaufruf

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