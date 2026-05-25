Zweikampf in Kanada: Mercedes-Piloten im Rennen um die WM-Krone

Konstantin Rek analysiert das Formel-1-Rennwochenende in Kanada und stellt die Hauptakteure, die Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell, in den Mittelpunkt. Der Zweikampf war ein Wahnsinn, der noch nicht zu Ende ging.

Konstantin Rek analysiert das Formel-1 -Rennwochenende in Kanada . Die Hauptakteure waren die Mercedes -Piloten Kimi Antonelli und George Russell , die sich in einem intensiven Kampf um die WM-Krone befanden.

Das Rennen war von brenzligen Manövern geprägt, ohne dass ein Crash oder eine folgenreiche Berührung eintrat. Beide Fahrer agierten am absoluten Limit, was zu zahlreichen Verbremsern führte. Der Zweikampf war ein Wahnsinn, der noch nicht zu Ende ging. George Russell fiel in Runde 30 aus und liegt nun 43 Punkte hinter seinem jungen Teamkollegen Kimi Antonelli.

In der jüngeren Formel-1-Historie haben nur Max Verstappen und Sebastian Vettel ein solches Defizit gutgemacht. George Russell steht vor einer großen Aufgabe, den entfesselt fahrenden Antonelli einzuholen. Ebenso muss Charles Leclerc sein schwierigstes Wochenende seiner F1-Karriere verdauen und zum ersten Mal seit zwei Jahren mit einem aufkommenden Teamkollegen umgehen. Lewis Hamilton zeigte seine beste Leistung in Rot jemals und begeisterte mit starker Pace und konsequenten Überholaktionen.

Die Frage ist, ob Hamilton in Monaco um den Sieg fahren kann oder ob der nächste Mercedes-Showdown im Kurvengeschlänge Monte Carlos stattfindet





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