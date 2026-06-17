Zweikampf um die RB-Leipzig-Trainerfrage: Klopp drängt auf Trennung von Werner, Schäfer und Mintzlaff bremsen

Bei RB Leipzig eskaliert der Konflikt um Trainer Ole Werner. Während Jürgen Klopp die Entlassung forciert, setzen Marcel Schäfer und Oliver Mintzlaff weiter auf den Coach. Die unterschiedlichen Spielphilosophien und die öffentlich gewordenen Differenzen gefährden nicht nur die sportliche Planung, sondern auch die Kaderentscheidungen für die nächste Saison.

Der Leipziger Trainer Ole Werner steht nach einer enttäuschenden Saison zunehmend in der Kritik. Besonders Red-Bull- Fußball chef Jürgen Klopp treibt die Trennung voran, während Manager Marcel Schäfer und Boss Oliver Mintzlapp weiter auf Werner setzen.

Nach einem furiosen Start ließen die Ergebnisse und die spielerische Dominanz nach, was zu einem Bruch zwischen Werner und Klopp führte. Während Werner in der Öffentlichkeit stets positiv von Klopp sprach, hatte dieser schon im Winter die Entlassung gefordert. Die Entscheidung wurde auf das Saisonende vertagt, wobei der Einzug in die Champions League als zentrales Ziel erreicht wurde. Klopp war während der entscheidenden Phase jedoch oft abwesend, etwa als WM-Experte in den USA.

In der vergangenen Woche tauchten Meldungen über ein bevorstehendes Werner-Aus auf, die intern noch nicht abgeschlossen waren. Marcel Schäfer, bekannt für klare Entscheidungen, sieht seine Position in der Trainerfrage nicht gestärkt, obwohl er die Verantwortung trägt. Zusammen mit Klopps Team bereitete er sich jedoch auf ein mögliches Szenario eines Trainerwechsels vor, wobei der Name Martín Demichelis ins Gespräch gebracht wurde. Der Argentinier hat keine Bundesliga-Erfahrung, gewann aber mit River Plate und setzt auf aktiven Power-Fußball, wie ihn Red Bull schätzt.

Durch die Unruhe drohen auch Kaderfragen wieder aufzubrechen. Superstar Yan Diomande knüpft seine Vertragsverlängerung an Werner und Schäfer.

Zudem sehen verliehene Spieler mit einem Trainerwechsel neue Chancen, was das Ziel, Transfererlöse zu erwirtschaften und den Kader zu verkleinern, erschwert





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