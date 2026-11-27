Zweimal ist Olha mit ihrer Familie vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. In Aachen hat sie sich ein neues Leben aufgebaut.

Die Ukraine ist ihre Heimat, Aachen ist ihr neues Zuhause. Olha Svatova hat gelernt, sich vom Heimweh nicht beherrschen zu lassen. Ein eiskalter Novembertag im Aachener Ferberpark.

Die Sonne scheint vom tiefblauen Winterhimmel. Olha Svatova ist eine zierliche Frau mit blonden Haaren, auffallend blauen Augen und einem fröhlichen Lächeln. Das verliert sie selbst dann nicht, wenn sie von den schwersten Kapiteln ihres Lebens erzählt. Ein Leben in Deutschland war nie das, wovon die Ukrainerin geträumt hat.

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Doch sie hat beschlossen, sich vom Heimweh nicht beherrschen zu lassen. Zweimal ist sie mit ihrer Familie vor dem Krieg geflohen. In Aachen hat sie sich ein neues Leben aufgebaut.