Zehn günstige Dividendenaktien mit hoher Rendite und niedrigen Bewertungskennzahlen werden vorgestellt. Barings BDC hat eine Dividendenrendite von 12,34 %.

Diese günstigen Dividendenaktien sollten Schnäppchenjäger kennen. Die Dividendenrenditen sind zweistellig, das KBV liegt unter 1 und beim KGV gehen die Werte bis 3,2 nach unten.

Gleichzeitig hat die meisten Werte kaum ein Anleger auf dem Schirm. Günstige Bewertungen und hohe Dividendenrenditen - kaum etwas lässt das Herz von Schnäppchenjägern an der Börse höher schlagen. Wer daran interessiert ist, der sollte unbedingt einen Blick auf die folgenden Aktien werfen.

Also read Unter uns: Ringo unter Verdacht, Easys Video-Skandal und Taros Eifersucht

Zweistellige Dividendenrenditen, KBV unter 1 und KGV bis 3,2 Denn diese haben laut Daten von Seeking Alpha ein KGV von unter 10, ein KBV von unter 1,0 und mehr als 10 Prozent Dividendenrendite:Barings BDC investiert vorwiegend in Fremdkapital mittelständischer Unternehmen. Rithm Capital ist ein globaler alternativer Vermögensverwalter mit Schwerpunkten in Kredit, Immobilien und weiteren alternativen Anlageklassen. Blue Owl Capital Corporation vergibt vor allem direkte Kredite an mittelständische Unternehmen. FinVolution betreibt eine digitale Finanzplattform, die Verbraucher mit Kreditangeboten und Finanzdienstleistern verbindet.

Fidus Investment stellt vor allem kleineren mittelständischen Unternehmen in den USA Fremd- und Eigenkapital zur Verfügung. SLR Investment vergibt überwiegend besicherte Kredite an private mittelständische Unternehmen. Blackstone Mortgage Trust investiert als gewerblicher Hypotheken-REIT in Immobilienkredite. Weibo betreibt eine Social-Media-Plattform, auf der Nutzer Beiträge veröffentlichen und miteinander interagieren.

Advertisement

Yuanbao bietet in China digitale Versicherungsvermittlung und dazugehörige Dienstleistungen an. Cohen & Company ist in der Vermögensverwaltung, im Kapitalmarktgeschäft und im Eigenhandel tätig. Ladder Capital vergibt und hält vor allem besicherte Kredite sowie weitere Anlagen im Bereich gewerblicher Immobilien. Doch zur Wahrheit gehört auch: Nur weil eine Aktie günstig ist, heißt das noch lange nicht, dass sie steigen muss.

Tatsächlich kommt es häufig vor, dass eine günstige Aktie über einen längeren Zeitraum billig bleibt. Allerdings gilt das nicht für drei Aktien, die jetzt ein KBV unter 1,0 haben und deutliche Signale für einen weiteren Anstieg zeigen.