Zweite Bundesliga: Turbulenter Torhütermarkt - Energie Cottbus zwischen Lotka und Hellstern

Mehrere Zweitligisten, darunter Aufsteiger Energie Cottbus, suchen nach einer neuen Nummer eins. Während die Verhandlungen mit dem erfahrenen Marcel Lotka laufen, ist auch der junge Florian Hellstern im Gespräch. Konkurrenz kommt von Eintracht Braunschweig und Greuther Fürth.

Auf dem Torhüter -Markt der 2. Bundesliga herrscht in diesem Sommer eine ungewöhnlich große Dynamik, denn gleich mehrere Clubs sind auf der Suche nach einer neuen nummerischen Eins zwischen den Pfosten.

Besonders betroffen ist der Aufsteiger Energie Cottbus, der nach dem Abgang von Marius Funk, der als dritter Torwart zum Bundesligisten VfB Stuttgart wechselte, eine Lücke im Kader zu füllen hat. Wie aus informierten Kreisen bekannt wurde, laufen aktuell konkrete Gespräche zwischen den Lausitzern und dem deutsch-polnischen Torwart Marcel Lotka. Der 25-Jährige, der mit seiner Körpergröße von 1,91 Metern bereits optisch einen wuchtigen Eindruck hinterlässt, war in der abgelaufenen Saison bei Fortuna Düsseldorf als Ersatz für Stammkeeper Florian Kastenmeier aktiv.

Der Abstieg der Fortuna in die 3. Liga hat zur Folge, dass Lotkas Vertrag ungültig wurde und er nun ablösefrei wechseln kann. In der vergangenen Spielzeit kam er lediglich zu zwei Kurzeinsätzen in der 2. Bundesliga, beim 1:0-Sieg in Nürnberg und bei der 0:1-Niederlage in Braunschweig.

Für ihn persönlich wäre ein Wechsel vom abgestiegenen zum aufgestiegenen Verein somit eine willkommene Korrektur des sportlichen Missgeschicks. Allerdings ist der Wettbewerb um seine Dienste groß: Auch Eintracht Braunschweig zeigt Interesse, sollte deren eigener Stammtorhüter Ron-Thorben Hoffmann den Verein verlassen, wobei Hoffmann selbst mit einem Wechsel zum SC Paderborn in Verbindung gebracht wird. Lotka, der in der Jugend bei diversen Traditionsvereinen wie dem MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen, dem FC Schalke 04 und Bayer 04 Leverkusen ausgebildet wurde, sammelte bereits Bundesliga-Erfahrung.

In der Saison 2021/22 absolvierte er zehn Einsätze für Hertha BSC, bevor er nach Dortmund wechselte. Bei Borussia Dortmund war er drei Jahre lang vorrangig als Backup für die Erstligaspiele im Kader, ohne jedoch regelmäßig zum Einsatz zu kommen. parallel dazu verfolgt Energie Cottbus einen eigenen Plan und ist in Verhandlungen mit Florian Hellstern, einem 18-jährigen U19-Nationaltorhüter, der in der letzten Saison für die Bundesliga-Reserve des VfB Stuttgart spielte.

Eine Leihe des DFB-Talents gestaltet sich jedoch komplex, da auch die SpVgg Greuther Fürth ihr Interesse bekundet hat und in die Verhandlungen eingestiegen ist. Diese Konkurrenzsituation und die ungewisse Verfügbarkeit von Hellstern könnten Marcel Lotka letztlich zum Favoriten für die Cottbusser machen. Die endgültige Entscheidung hängt maßgeblich davon ab, wann sich die ersten Clubs mit ihren jeweiligen Torwartkandidaten einig werden - dann ist mit einem Domino-Effekt zu rechnen, der die gesamte Transferlandschaft auf der Torhüterposition in der 2. Bundesliga nachhaltig beeinflussen könnte





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Torhüter Energie Cottbus Marcel Lotka 2. Bundesliga Transfers

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