Der 1. FC Nürnberg verliert trotz fußballerischer Dominanz mit 1:3 gegen den 1. FC Heidenheim - nicht verdient, aber auch nicht unverdient. Was bei der Elf von Coach Miroslav Klose gut war - und woran das Spiel krankte.

- Der 1. FC Nürnberg verliert trotz fußballerischer Dominanz mit 1:3 gegen den 1. FC Heidenheim - nicht verdient, aber auch nicht unverdient. Was bei der Elf von Coach Miroslav Klose gut war - und woran das Spiel krankte.

„Wir wollen viel besser Fußball spielen, als wir es gegen Braunschweig gemacht haben. Unser Ziel ist, nicht so viele Fehler in unserem Spiel zu haben, dass jeder Spieler anspielbar ist und in den Drucksituationen die Bälle zu behaupten.

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“ Dieses Ziel gab Cheftrainer Miroslav Klose vor demDer Club zeigte mit Ball eine bis zum Strafraum ansprechende und extrem dominante Leistung, die sich in 75 Prozent Ballbesitz und einer Passquote von 87 Prozent niederschlägt. Dass die Gäste den Gastgebern fußballerisch an diesem Tag weit überlegen waren, deutet auch das Passvolumen an: 576 Pässe spielte die Klose-Elf – das ist mehr als das Vierfache der Heidenheimer Pässe.