Zweite Generation des Amazon Fire TV Stick HD: Kleinere Bauform, USB-C, aber weniger Apps durch Vega OS

Die neue Version des Fire TV Stick HD von Amazon ist kompakter und nutzt USB-C, setzt aber auf das eingeschränktere Vega OS statt auf Android. Das bedeutet weniger Apps und kein Sideloading. Für Nutzer, die vielseitige Streaming-Optionen wünschen, bleibt die erste Generation mit Android attraktiv, die aktuell im Angebot ist.

Der Amazon Fire TV Stick HD ist in einer zweiten Generation erschienen, die einige Verbesserungen, aber auch Einschränkungen mit sich bringt. Die neue Version fällt durch ein kompakteres Gehäuse auf, das etwa 30 Prozent kleiner ist als das Vorgängermodell.

Dadurch nimmt der Streaming-Stick weniger Platz an HDMI-Anschlüssen ein, was besonders bei mehrfach belegten TV-Eingängen von Vorteil ist. Ein weiteres Upgrade betrifft die Stromversorgung: Statt dem veralteten Micro-USB-Anschluss wird nun USB-C verwendet. Das ermöglicht eine einfachere Stromzufuhr, etwa direkt über den USB-Port des Fernsehers, ohne dass ein separates Netzteil nötig ist. Diese Änderungen erhöhen den Komfort und die Alltagstauglichkeit des Geräts.

Allerdings hat Amazon bei der zweiten Generation auch Änderungen an der Software vorgenommen, die für viele Nutzer einen Nachteil darstellen. Während die erste Generation noch auf Android basierte und damit Zugang zu einer großen Auswahl an Apps über den Google Play Store bot, läuft die neue Version mit Vega OS, einem von Amazon selbst entwickelten Betriebssystem auf Linux-Basis. Das hat zur Folge, dass das App-Angebot deutlich geringer ausfällt.

Viele beliebte Anwendungen stehen nicht nativ zur Verfügung, und auch das Sideloading, also die manuelle Installation von Apps aus externen Quellen, ist bei Vega OS nicht möglich. Amazon versucht zwar, mit einem Kompatibilitätsmodus und Web-Apps die Differenz zu verringern, doch können diese nicht alle Funktionalitäten der Android-Version ersetzen. Für Nutzer, die eine umfassende App-Auswahl schätzen, bleibt daher oft nur der Griff zur ersten Generation.

Hardwaretechnisch setzt der Fire TV Stick HD der zweiten Generation auf den gleichen bewährten Chipsatz wie die Modelle Fire TV Stick Lite und Fire TV Stick der dritten Generation: den Mediatek MT8695D, einen Quad-Core-Prozessor mit 1,7 GHz Taktrate, und die IMG GE8300 GPU für die Grafikberechnung. Das reicht für flüssiges Streaming in Full-HD-Auflösung (1080p), unterstützt aber weder 4K noch den H.265-Codec. Damit positioniert sich das Gerät klar als Einstiegsmodell im Amazon-Portfolio, unterhalb der 4K-fähigen Sticks.

Trotz des begrenzten Formats profitieren Nutzer von vorinstallierten Apps wie YouTube, Netflix, RTL+ oder Magenta TV. Interessant ist Magenta TV besonders für Fußballfans, da dort alle Spiele der Fußball-WM übertragen werden - nur die Partien der deutschen Nationalmannschaft sind ohnehin bei ARD und ZDF zu sehen. In den entscheidenden K.o. -Spielen kann Magenta TV damit seine Stärken ausspielen.

Da die zweite Generation des Fire TV Stick HD mit ihrem eingeschränkten App-Angebot nicht für jeden die beste Wahl ist, lohnt es sich, nach der ersten Generation Ausschau zu halten. Diese wird noch mit Android betrieben und bietet daher deutlich mehr Flexibilität. Aktuell ist sie etwa bei MediaMarkt zum Bestpreis erhältlich.

Wer also Wert auf eine große App-Auswahl und die Möglichkeit zum Sideloading legt, sollte zum älteren Modell greifen, während die neue Version vor allem durch kompakte Bauform und modernen USB-C-Anschluss überzeugt





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