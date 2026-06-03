Zweiter Serientod bei GZSZ: Carlos stirbt nach Zoes Tod

In der RTL-Serie GZSZ stirbt nach Zoe auch Carlos. Schauspieler Patrick Fernandez steigt nach dreieinhalb Jahren aus. Der Serientod bringt neue Spannung in den laufenden Mordfall, da nun zwei Taten aufgeklärt werden müssen.

In der beliebten RTL -Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten ( GZSZ ) kommt es zu einem weiteren dramatischen Serientod . Nach dem überraschenden Tod der Figur Zoe , gespielt von Lara Dandelion Seibert, muss nun auch Carlos , dargestellt von Patrick Fernandez , die Serie verlassen.

Der Ausstieg des Schauspielers nach dreieinhalb Jahren wurde von RTL offiziell bestätigt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben den Serientod von Carlos in den kommenden Folgen. Diese Entwicklung bringt neuen Schwung in die laufende Handlung, denn nun stehen zwei Morde im Kolle-Kiez im Raum, die aufgeklärt werden müssen. Während die Fans noch den Tod von Zoe verarbeiten, stellt sich nun die Frage, ob ihr Ehemann Carlos dieselbe Person umgebracht hat oder ob es sich um zwei separate Taten handelt.

Die Spannung steigt, da die Serie montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL ausgestrahlt wird und die Zuschauerinnen und Zuschauer weiterhin miträtseln können. Patrick Fernandez zeigte sich in seinen letzten Drehtagen erfreut über die Art und Weise, wie seine Charaktergeschichte abgeschlossen wurde, und betonte, er habe sich geehrt gefühlt. Die dramatischen Entwicklungen sorgen für Gesprächsstoff unter den Fans und versprechen unerwartete Wendungen in der laufenden Mordgeschichte der Serie





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