Der Tierpark Berlin stellt die fünf Zwergotter-Welpen vor. Drei Weibchen und zwei Männchen wurden geimpft und gechipt. Die Namensgebung startet.

Fünf neue Zwergotter -Welpen durchlaufen in den ersten Lebenswochen im Tierpark Berlin wichtige Meilensteine ihrer Entwicklung. Während die jungen Tiere noch fest mit ihrer Mutter Ottilie und dem Vater Otti sowie ihren älteren Geschwistern im warmen Nest kuscheln, ist für das Personal gerade die erste umfassende medizinische Vorsorge absolviert worden. Diese Untersuchung war ein entscheidender Schritt für die Gesundheit der Kleinen, die erst gut zwei Monate alt sind.

Medizinische Untersuchung mit Impfung und Chipping

Die zentrale Maßnahme der jüngsten Behandlung war die Impfung gegen Leptospirose. Diese Infektionskrankheit kann bei Zwergottern einen potenziell tödlichen Verlauf nehmen, weshalb der Tierpark Berlin präventiv gehandelt hat. Alle fünf Welpen sind nun erfolgreich geimpft und geschützt. Parallel zur Schutzimpfung erfolgte auch das Setzen von Chips, um die Tiere eindeutig zu identifizieren und ihre Entwicklung sowie ihre gesundheitliche Historie lückenlos dokumentieren zu können.

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Geschlechtsbestimmung klärt Aufzuchtstruktur

Während der medizinischen Untersuchung durch das Fachpersonal wurde zudem das Geschlecht der Jungtiere eindeutig festgestellt. Das Ergebnis der Bestimmung lautet, dass die Gruppe aus drei Weibchen und zwei Männchen besteht. Diese Information ist fundamental für die weitere Planung der Aufzucht und der potenziellen Weitergabe an andere Institutionen. Mit dieser Klarheit kann der Tierpark Berlin nun offiziell die Namensfindung für die kleinen Zwergotter starten.

Verhalten in der Familie und Sozialstruktur

Die Welpen verbringen ihre Tage noch fast ausschließlich im Nest, das sie mit ihren Eltern und den älteren Geschwistern teilen. Dies entspricht dem natürlichen Verhalten von Zwergottern, die in engen Familienverbänden leben. Die Mutter Ottilie, fünf Jahre alt, und der Vater Otti, drei Jahre alt, nehmen ihre Elternrolle intensiv wahr. Die jüngeren Geschwister unterstützen die Pflege der Kleinen, was ein stabiles Umfeld für das Wachstum der neuen Welpen garantiert. Solange die Welpen nicht sichtbar sind, bleibt das Verhalten der Alttiere der primäre Indikator für das Wohlbefinden der Gruppe.

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Einblick in die Zukunft und Naturschutzkontext

Besucher des Tierpark Berlin dürfen die kleinen Zwergotter derzeit noch nicht sehen. Erst in den kommenden Monaten werden die Jungtiere anfangen, ihre Außenanlage zu erkunden. Sie leben dabei auf der sogenannten Otterinsel, die dem natürlichen Lebensraum der Tiere nachempfunden ist. Dort teilen sie sich den Raum mit Schopfmakaken und Sulawesi-Hirschebern. Besonders interessant ist, dass auch bei den Hirschebern aktuell Nachwuchs zu sehen ist, was die Anlage zu einem dynamischen Ort der Begegnung machen wird.

Die Aufmerksamkeit auf die Zwergotter im Zoo ist nicht nur aus artenbezogenen Gründen hoch, sondern auch aus naturschutzpolitischer Sicht wichtig. Zwergotter sind die kleinsten Vertreter ihrer Familie und leben in ihrer ursprünglichen Heimat in Südostasien. Dort geraten sie durch den Verlust von Lebensräumen und die zunehmende Belastung der Gewässer stark unter Druck. Die Weltnaturschutzunion IUCN stuft die Art daher als gefährdet ein. Der Tierpark Berlin unterstützt mit seiner Zucht und Aufklärung einen Beitrag zum Erhalt dieser sensiblen Art.