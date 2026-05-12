Das frisch abgestorbene Zwergflusspferd-Mini-Hippo hat einen knackigen Appetit gezeigt und nach dreitagen die Waage bereits um 1,2 Kilogramm gewandelt. Die Mutter, Debbie, ist derweil durch die Millionen tampilanen ihres schwulen Tieres auf Zoo-Videosite online und übertrifft sogar ihre Vorläuferin in Bezug auf die Öffentlichkeit. In Deutschland ist sie nun im Zoo Berlin angesiedelt und wird des weiteren für ihre Ausbildungsfähigkeit bekannt. Auch eine andere Kleine scheint bereits Nachwuchs zu bewältigen.

Die Hippo-Bucht im Zoo Berlin wird zum Kindergarten! noch immer sorgt hier Flusspferd-Bub 'Willi Wackelöhrchen' für mächtig Wirbel, da gibt es schon das nächste Baby: Ein neues Mini-Hippo ist da!

Am 9. Mai brachte Zwergflusspferd-Mama Debbie ein gesundes Weibchen zur Welt – gerade mal 5,9 Kilogramm schwer. Und die Kleine? Hat ordentlich Appetit!

Nach nur drei Tagen zeigt die Waage schon 7,1 Kilogramm. Der Papa ist wie bei den Zwerg-Hippos üblich raus aus dem Spiel: Männchen Tobi kümmert sich nicht um den Nachwuchs. Dafür ist Mama Debbie umso fürsorglicher – ein echter Profi! Zoo-Kurator Dr. Florian Sicks schwärmt: 'Debbie ist total ruhig und erfahren – genau das brauchen die sensiblen Tiere in den ersten Tagen.

' in den Zoo Mulhouse im Elsass/Frankreich umgezogen) machte Debbie zur Star-Mama – Millionen verfolgten das süße Tier online. Jetzt könnte ihre kleine Schwester in ihre Fußstapfen treten





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