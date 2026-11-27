Das ZDF gibt weitere Stars für die "Wetten, dass..?"-Show mit Tom und Bill Kaulitz bekannt. Nina Chuba, Dwayne Johnson und Leo Neugebauer stehen auf der Gästeliste.

Das ZDF hat die Besetzung für die neue Ausgabe der Kultshow "Wetten, dass..?" mit Tom und Bill Kaulitz konkretisiert. Neben den moderierenden Tokio-Hotel-Brüdern werden unter anderem die Sängerin Nina Chuba, der Filmstar Dwayne "The Rock" Johnson und der Zehnkampfweltmeister Leo Neugebauer in Halle an der Saale zu Gast sein. Die Sendung ist für den 5. Dezember geplant und markiert die Rückkehr des Formats nach einer längeren Pause ins deutsche Fernsehen.

Nina Chuba als Wettpatin und musikalische Premiere

Die Sängerin Nina Chuba übernimmt in der Show die Rolle der Wettpatin. Das Fernsehen bringt sie in dieser Funktion in der Geschichte der Sendung erstmals zum Einsatz. Chuba bringt eine besondere musikalische Überraschung mit, für die das ZDF explizit eine TV-Premiere ankündigt. Diese musikalische Nummer ist ein zentrales Highlight ihrer Teilnahme am 5. Dezember.

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Neben Chuba ist auch der britische Singer-Songwriter Jamie Miller bestätigt. Er wird seinen Hit "Babydoll" vorführen. Diese Auftritte sind als musikalische Unterbrechungen zwischen den Wettspielen konzipiert. Das ZDF integriert diese Elemente, um die emotionale Bandbreite der neuen Moderation durch die Kaulitz-Brüder zu zeigen.

Internationale Stars und lokale Prominenz in Halle

Zu den internationalen Gästen zählen US-Filmstar Dwayne "The Rock" Johnson und sein Schauspielkollege Kevin Hart. Johnson ist unter anderem aus der "Fast & Furious"-Reihe bekannt. Die beiden Filmparade treten gemeinsam auf und werden mit den Kaulitz-Brüdern interagieren. Dies hebt das internationale Gewicht der Ausgabe hervor, die nach einer längeren Pause ins Programm genommen wird.

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Der Zehnkampfweltmeister Leo Neugebauer repräsentiert den Sportbereich in der Gästeliste. Zusammen mit den Schauspielern Heino Ferch und Lili Epply bildet er das deutsche Promi-Kontingent. Diese Kombination aus internationalen Blockbuster-Stars und etablierten deutschen Künstlern zeigt die breite Aufstellung der Sendung in Halle an der Saale.

Moderation durch Tom und Bill Kaulitz

Tom und Bill Kaulitz von Tokio Hotel übernehmen die Moderation der Sendung. Sie treten damit die Nachfolge von Thomas Gottschalk an, der das Format zuletzt 2023 geleitet hatte. Die Moderation ist vorerst einmalig für die Brüder vorgesehen. Dies macht die Ausgabe zu einem besonderen Ereignis in der Geschichte des ZDF.

Die Kaulitz-Brüder haben betont, dass sie bei der Auswahl der Gäste und Wettangebote starken Einfluss nehmen. Bill Kaulitz erklärte früher, sie dürften ihre Traumshow selbst zusammenstellen. Diese kreative Freiheit soll sich in der Zusammensetzung der Gäste und der Art der Wetten widerspiegeln, die am 5. Dezember präsentiert werden.

Teaser zu Wetten und konkrete Ankündigungen

Das ZDF gibt erste Andeutungen zu den Wettformen, ohne diese im Detail preiszugeben. Ein Teaser deutet an, dass ein Mann Haien "ordentlich auf den Zahn" fühlen wird und sich dabei auf sein Gespür verlässt. Diese Beschreibung lässt auf eine spektakuläre Tier-Wettveranstaltung schließen, die das Publikum begeistern soll.

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Weitere Hinweise deuten auf eine Wettbewerbsform im Zusammenhang mit schwerem Gerät hin. Ein Kandidat soll trotz dieser Last eine "ruhige Kugel" schießen. Für Kenner der Show deutet dies stark auf eine Bagger-Wette hin, einem traditionellen Genre des Formats. Die genauen Abläufe bleiben bis zur Ausstrahlung am 5. Dezember im Geheimen.