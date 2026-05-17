Zwickau-Stürmer Marc-Philipp Zimmermann erhält von Schiri Eugen Ostrin eine persönliche Überraschung zum Saisonabschluss

Schiedsrichter Eugen Ostrin überreichte dem Zwickau-Torschützen Marc-Philipp Zimmermann eine gelbe und rote Karte, die sowohl einschließlich als auch exklusiv beschriftet waren.

Zwickau-Stürmer Marc-Philipp Zimmermann und Schiri Eugen Ostrin verpassten selten gegenseitig in den letzten Jahren. Zimmermann sorgte im letzten Regionalliga-Spiel für einen 1:0-Sieg gegen die BSG Chemie Leipzig vor 9000 Zuschauern.

Darauf folgte eine Überraschung: Schiedsrichter-Assistent Eugen Ostrin überreichte Zimmermann nach dem Abpfiff zwei Karten - eine gelbe und eine rote - persönlich untertrieben. Beide verbindet eine langjährige Zusammenarbeit. Zimmermann wurde hierfür mit einem persönlichen Gruß ausgezeichnet. Zum Abschied gratulierte Ostrin Zimmermann zu seiner vielversprechenden Karriere und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft. Die Aktion beeindruckte Zimmermann emotional





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