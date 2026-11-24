Der Eiswasser-Trick für Zwiebeln entfernt scharfe Schwefelverbindungen und macht das Gemüse knackiger. Experten von BZfE erklären Wirkung, Dauer und Nährstoffverluste.

Zwiebeln werden vor der Verarbeitung häufig in einer Schüssel mit eiskaltem Wasser eingetaucht. Dieser Vorgang dient dazu, die Schärfe des Gemüses zu reduzieren und seine Textur zu verbessern. Influencer zeigen diesen Schritt in ihren Videos, um den Unterschied bei der Zubereitung von Burgern, Salaten oder Bowls zu demonstrieren.

Funktion Des Eiswasser Tricks

Der Bundesverband für Ernährung (BZfE) bestätigt die Wirksamkeit dieses Küchentrick. Astrid Donalies erklärt, dass kaltes Wasser einen Teil der reizenden Schwefelverbindungen ausspült. Diese Schärfe entsteht erst beim Schneiden durch chemische Reaktionen zwischen Stoffen und Enzymen.

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Das Enzym wird durch das Wasser an den Schnittflächen weggespült. Die niedrige Temperatur bremst den Reaktionsprozess zusätzlich. Je kälter das Wasser ist, desto effektiver ist der Effekt. Dies mildert den Geschmack deutlich.

Auswirkung Auf Die Konsistenz

Wasser dringt in die Pflanzenzellen ein und erzeugt Druck dort. Die Zellwände werden gespannt und das Gewebe gewinnt an Festigkeit. Die Zwiebelstücke wirken dadurch praller und knackiger als zuvor.

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Küchenprofis empfehlen eine Wässerung von zehn bis fünfzehn Minuten. Die Dauer hängt vom Alter und Zustand der Zwiebel ab. Zu langes Einweichen kann das Gemüse matschig machen.

Verlust An Nährstoffen

Das Wasser spült nicht nur die Schärfe aus. Auch wasserlösliche Bestandteile gehen teilweise verloren. Dazu gehören B-Vitamine, Vitamin C und Kalium.

Die Größe der Verluste ist pauschal nicht bezifferbar. Dauer des Wasserbads und die Größe der Zwiebelstücke beeinflussen den Grad der Auslaugung. Nach der Behandlung müssen die Stücke gründlich abgetrocknet werden.

Praktische Anwendung

Der Trick eignet sich besonders für rohen Verzehr. Die Kombination aus Milderung und Knusprigkeit macht ihn beliebt. Nutzer sollten die Zeit im Auge behalten, um die optimale Konsistenz zu erreichen.