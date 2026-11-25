Warum Food-Influencer Zwiebeln in Eiswasser legen. BZfE-Expertin erklärt, wie Kälte und Wasser Schärfe nehmen und die Knackigkeit erhöhen.

Der Einsatz von Zwiebeln in Eiswasser hat sich von einem geheimen Küchentipp zu einem weit verbreiteten Trend unter Food-Influencern entwickelt. Dieser einfache Schritt vor der weiteren Verarbeitung soll die Zwiebeln nicht nur milder, sondern auch signifikant knackiger machen. Besonders bei der Zubereitung von Burgern, frischen Salaten oder gesunden Bowls nutzen viele Köche diesen Ansatz, um das Aroma ihrer Gerichte positiv zu beeinflussen und die stechende Schärfe der Rohware zu reduzieren.

Funktion von kaltem Wasser auf Zwiebelschärfe

Der behindernde Effekt dieses Tricks ist wissenschaftlich fundiert und basiert auf chemischen Prozessen. Astrid Donalies vom Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) bestätigt, dass das kalte oder eiskalte Wasser tatsächlich einen Teil der reizenden und scharfen Schwefelverbindungen ausschwemmt. Diese Schärfe entsteht erst im Moment des Schneidens, wenn bestimmte Stoffe und Enzyme aufeinandertreffen. Enzyme sind Bestandteile, die chemische Reaktionen in Gang bringen oder beschleunigen, und im Wasser wird ein Teil davon an den Schnittflächen ausgespült.

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Die Kälte spielt dabei eine entscheidende zusätzliche Rolle, da sie die chemische Reaktion zusätzlich bremst. Astrid Donalies erläutert deutlich, dass je kälter das Wasser ist, desto effektiver dieser Prozess der Milderung funktioniert. Durch das direkte Ausspülen der reizenden Inhaltsstoffe an der Oberfläche der Zwiebelstücke wird das Endprodukt für empfindlichere Genüsse deutlich angenehmer verträglich, ohne dass die grundlegende Struktur der Zwiebel dabei zerstört wird.

Auswirkungen auf die texturale Konsistenz

Neben der Geschmacksveränderung bewirkt das Wasserbad auch eine signifikante Veränderung der Konsistenz. Wasser strömt in die Pflanzenzellen und erzeugt dort einen osmotischen Druck, der die Zellwände spannt. Dieser innere Druck verleiht dem Gewebe mehr Festigkeit, wodurch die Zwiebelstücke praller und optisch sowie geschmacklich knackiger wirken.

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Jedoch erfordert dieser Prozess eine präzise Dosierung der Einwirkzeit. Küchenprofis empfehlen laut Donalies eine Dauer von etwa zehn bis fünfzehn Minuten. Die Dauer des Wasserbades und die Größe der Stücke spielen dabei eine wichtige Rolle. Zu langes Wässern kann die Struktur der Zwiebeln negativ beeinflussen und die Stücke matschig machen. Daher ist es essenziell, den Zeitpunkt im Auge zu behalten, um die gewünschte Textur optimal zu erzielen.

Verlust von Nährstoffen und richtige Vorbereitung

Es ist wichtig anzumerken, dass das Wasser nicht nur die unerwünschte Schärfe und das Aroma aus den Zwiebeln spült. Auch wasserlösliche Bestandteile wie B-Vitamine, Vitamin C und Kalium können teilweise verloren gehen, wenn die Zwiebeln zu lange im Wasser liegen. Wie groß diese Nährstoffverluste tatsächlich sind, lässt sich nicht pauschal beziffern, da sie stark von der Dauer und der Beschaffenheit der Zwiebelstücke abhängen.

Der Alter und Zustand der ursprünglichen Zwiebel können ebenfalls beeinflussen, wie schnell sich die Konsistenz während des Wasservorgangs verändert. Nach dem Wasserbad sollten die Zwiebelstücke gründlich abgetrocknet werden, um das Eindringen von überschüssiger Feuchtigkeit in die weitere Zubereitung, wie zum Beispiel beim Braten oder in eine Sauce, zu verhindern. Nur durch diese sorgfältige Handhabung lässt sich der optimale Geschmack und die perfekte Textur für das finale Gericht garantieren.