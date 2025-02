Zwielichtige Fahrkarten machen euch zu Schwarzfahrern: Ärger mit Deutschlandtickets aus D-Ticket.su

Der beliebte Onlineshop für Deutschlandtickets, D-Ticket.su, ist in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten, da die angebotenen Tickets bei Fahrkartenkontrollen nicht mehr anerkannt werden. Grund dafür sind laut Recherchen von heise online offenbar ungültige Kryptoschlüssel, die zur Echtheitsprüfung der Tickets dienen. Kunden, die bei D-Ticket.su Tickets erworben haben, könnten bei einer Kontrolle mit erhöhtem Beförderungsgeld von 60 Euro zur Kasse gebeten werden. Besonders fragwürdig ist die Geschäftspraxis des Anbieters, der die Tickets zu einem niedrigeren Preis anbot, wenn sie zum Monatsende gekauft wurden. Dies war keine legitime Nutzung des Deutschlandtickets. Die Hintergründe des Anbieters, die Domäne .su und die Postadresse, der sich auf einen Londoner Hinterhof beziehen, sowie der Standort des Inhabers in Italien, werden als zwielichtig betrachtet. Betroffene werden empfohlen, Zahlungen zurückzuziehen und ihre Konten zu überprüfen.

Das Deutschlandticket , das den öffentlichen Nahverkehr und den Regionalverkehr im Land für 58 Euro pro Monat ermöglicht, ist beliebt, aber nicht gerade ein Schnäppchen. Eine beliebte Alternative sind die Deutschlandticket s aus dem Onlineshop D-Ticket.su, doch diese sorgen jetzt für Ärger bei Fahrkartenkontrolle n. Grund sind laut Recherchen von heise online offenbar ungültige Kryptoschlüssel .

Jeder berechtigte Verkäufer von Deutschlandtickets erhält einen solchen Code, der beim digitalen Code des Deutschlandtickets die Echtheit überprüft werden kann. Bei Kontrollen kann so geprüft werden, ob ein Deutschlandticket von einem lizenzierten Verkäufer stammt. Die Tickets von D-Ticket.su stammen dem Bericht zufolge von einem Verkehrsbetrieb aus Sachsen-Anhalt. Dort sei bereits aufgefallen, dass die Kryptoschlüssel bei Fake-Shops aufgetaucht sind, daher der Anbieter die alten Schlüssel nicht mehr verwendet. Sie wurden deaktiviert, was dazu führen könnte, dass viele Kunden von D-Ticket.su seit einigen Tagen mit ungültigen Deutschlandtickets unterwegs sind. Bei einer Kontrolle fällig wären für die ungewollten Schwarzfahrer in der Regel 60 Euro erhöhtes Beförderungsgeld, also sogar mehr, als das Deutschlandticket für einen Monat auf regulärem Weg kosten würde. D-Ticket.su war vor allem wegen der günstigeren Deutschlandtickets beliebt. Im Normalfall wird der Preis beim Deutschlandticket pro Kalendermonat berechnet. Wenn der Kauf am Ende des Monats erfolgt, zahlt man trotzdem den vollen Preis, auch wenn man nur wenige Tage damit fahren kann. D-Ticket bot eine Verrechnung an, sodass Kunden nur einen Bruchteil des Preises zahlen müssten, wenn sie das Ticket zum Monatsende kauften. Allerdings war das nie eine legitime Nutzung des Deutschlandtickets. Heise hat den Onlineshop D-Ticket.su genauer untersucht. Die Domain „.su“ wurde ursprünglich als Länderdomain der Sowjetunion zugelassen. Laut eigenen Angaben von D-Ticket soll es aber keine Verbindung geben. Weiter verweisen die Postadresse der Firma hinter D-Ticket auf einen Londoner Hinterhof, der Firmeninhaber wiederum soll in Italien leben. Zudem führt Metronom den Shop schon seit längerem als Fake-Anbieter. Trotzdem taucht er beispielsweise in der Google-Suche nach „D-Ticket“ als gebräuchliche Abkürzung weit oben in den Ergebnissen auf. All das spricht, neben der offensichtlich nicht ordnungsgemäßen Nutzung der Deutschlandtickets zum Preis weniger Tage, für einen bestenfalls zwielichtigen Anbieter. Wie es mit dem Anbieter weitergeht, ist derzeit unklar. Tests zufolge sollen derzeit keine Bestellungen mehr über D-Ticket möglich sein. Allerdings sollen auch Tickets mit anderen Kryptokennungen verkauft worden sein. Ob der Shop nun aufgibt, ist daher nicht sicher. Wer sicher gehen will, kauft das Deutschlandticket direkt über die App der DB: DB Navigator: Die App der Deutschen Bahn





Deutschlandticket Schwarzfahrerei D-Ticket.Su Kryptoschlüssel Echtheitsprüfung Verkehrsbetrieb Fake-Shop Online-Anbieter Fahrkartenkontrolle Public Transport DB Navigator

