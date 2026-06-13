Zwilling warnt vor Stromschlag-Gefahr mit "ENFINIGY"-Kontaktgrill

Der Küchengeräte-Hersteller Zwilling warnt vor der Benutzung des "ENFINIGY"-Kontaktgrills, da der Griff mit Kabeln in Kontakt kommen und unter Spannung gesetzt werden kann. Es besteht Lebensgefahr! Kunden sollten nicht weiter mit dem Kontaktgrill kochen und können den Hersteller kontaktieren, um das Gerät zurückzugeben.

Achtung, Stromschlag-Gefahr ! Der Küchengeräte-Hersteller Zwilling warnt auf seiner Website vor der Benutzung des " ENFINIGY "- Kontaktgrill s. Der Griff kann mit Kabeln in Kontakt kommen und unter Spannung gesetzt werden.

Es besteht Lebensgefahr! Konkret warnt Zwilling Kunden davor, weiter mit dem Kontaktgrill zu kochen: "Bei Modellen des ENFINIGY Kontaktgrills mit der Produktkennzeichnung 42BZ92 kann es in Einzelfällen dazu kommen, dass der seitliche Teil des Griffs mit innenliegenden, stromführenden Kabeln in Kontakt kommt.

" So könnten Verbraucher durch einen Stromschlag schwer verletzt werden, ähnlich wie bei einer ebenfalls bekanntem Hersteller von Küchenzubehör mit Hauptsitz in Solingen (NRW) spricht von einer "Gefahr für Leib und Leben". Zwilling bittet zudem darum, andere Besitzer des Grills zu warnen – auch Personen, denen sie das Gerät geliehen haben. Doch nicht jeder Kontaktgrill der "ENFINIGY"-Reihe ist vom betroffen. Die Warnung betrifft ausschließlich die Produktkennzeichnung 42BZ92, die auf dem Typenschild auf der Unterseite des Grills zu finden ist.

Wer einen Grill mit der betroffenen Produktnummer besitzt, kann den Hersteller kontaktieren und das Gerät zurückgeben. Dabei ist es egal, wo der gekauft wurde. Zwilling bietet sowohl die Reparatur als auch den Austausch des Geräts an. Kunden können sich per Mail (contact-grill-recall@zwilling.com) oder Telefon (0212 882 197) an das deutsche Traditionsunternehmen wenden





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