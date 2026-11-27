Müdigkeit bremst Ideen und Pläne aus. Was Zwillinge jetzt lieber nicht erzwingen sollten.

27. November 2026 - 12:12KI-generierte Illustration: ChatGPT/Viola Dengler Im November 2026 müssen die Zwillinge nicht ständig auf Hochtouren laufen. Wer sich müde und ausgelaugt fühlt, sollte die eigenen Kräfte ernst nehmen.

Ein wenig Abstand vom Alltag schafft Platz für neue Ideen. Alle Aktivitäten sind derzeit von bleierner Müdigkeit überschattet. Das bremst die Kreativität aus, die eigentlich nötig wäre. Legen Sie die vermeintlich so drängenden Pläne ruhig eine Weile beiseite.

Advertisement

Advertisement

Ein paarmal ausschlafen könnte schon Wunder bewirken. Danach kehren Energie und Ideen zurück. Und wenn nicht, fallen Ihnen bei der Arbeit wenigstens nicht schon lange vor Feierabend die Augen zu. Zwillinge sind ein von Merkur regiertes Luftzeichen und lieben Abwechslung, Gespräche und geistige Anregungen.