Zwillinge verlieren Mutter in Haft - Bruder kämpft um Sorgerecht

Die Zwillinge Zoe und Angelo haben in den letzten Wochen eine doppelte Traumata erlebt. Nachdem sie im Juli 2025 ihren Vater durch einen brutalen Mord verloren hatten, erhielten sie vor wenigen Tagen die nächste Schock-Nachricht: Am 4. Juni wurde bekannt, dass sich ihre Mutter in Haft das Leben genommen hat. Die Ex-Ehefrau des Mordopfers war wegen Anstiftung zum Mord angeklagt worden. Der Suizid ihrer Mutter macht die beiden Minderjährigen zu Vollwaisen, deren Schicksal viele Menschen in Polen tief bewegt.

Die Zwillinge Zoe und Angelo haben in den letzten Wochen eine doppelte Traumata erlebt. Nachdem sie im Juli 2025 ihren Vater durch einen brutalen Mord verloren hatten, erhielten sie vor wenigen Tagen die nächste Schock-Nachricht: Am 4.

Juni wurde bekannt, dass sich ihre Mutter in Haft das Leben genommen hat. Die Ex-Ehefrau des Mordopfers war wegen Anstiftung zum Mord angeklagt worden. Der Suizid ihrer Mutter macht die beiden Minderjährigen zu Vollwaisen, deren Schicksal viele Menschen in Polen tief bewegt. Der Wirtschaftsprofessor Przemysław Jeziorski war im Juli 2025 in Athen, um die gemeinsamen Kinder bei seiner Ex zu besuchen.

Doch bevor es zu weiteren Auseinandersetzungen kam, wurde er von fünf Kugeln getroffen und ist sofort tot geworden. Sofort hatten die griechischen Ermittler seine Ex-Frau im Verdacht: Sie soll ihren neuen Partner zu der Tat überredet haben, wandert wegen Anstiftung zum Mord in Haft. Schlagartig hatten Zoe und Angelo keine Eltern mehr.

Jetzt tritt der Bruder des Ermordeten aus der polnischen Heimat auf den Plan: Er kämpft vor Gericht um das Sorgerecht für die Kinder, um sie zurück nach Polen zu holen. Fast ein Jahr lang wurde der Antrag des Onkels verhandelt. Am Dienstag die erlösende Nachricht für Łukasz Jeziorski und die inzwischen elf Jahre alten Zwillinge. Sie dürfen nach den traumatischen Erlebnissen endlich zurück nach Polen.

Dort sollen sie künftig bei ihrer Großmutter leben. Die Rückreise der Zwillinge nach Gdynia soll am kommenden Freitag erfolgen. Die Familie des Opfers dankt der Leitung und den Mitarbeitern des Kinderschutzzentrums herzlich für ihre außergewöhnliche Betreuung, ihr Einfühlungsvermögen und ihre Professionalität während des Aufenthalts der Kinder dort. Seit dem Mord an ihrem Vater hatten das Mädchen und der Junge dort Unterschlupf gefunden.

Neben dem Partner der Mutter sitzen noch drei Verdächtige aus Albanien und Bulgarien in Haft; sie sollen dem Mörder ein Alibi verschafft haben. Der Prozess soll im September beginnen. Die Familie ist dankbar für die Unterstützung, aber auch besorgt über die psychische Belastung der Kinder. Der Bruder des Opfers ist bestrebt, die Kinder nach Polen zu bringen, um sie vor weiteren Traumata zu schützen.

Die Rückkehr der Zwillinge nach Polen wird als erster Schritt in die Wiederherstellung ihrer Normalität gesehen





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