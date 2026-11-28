In La Garnache sorgte nächtliches Kirchengeläut für Streit. Eine Abstimmung fiel nun zugunsten der Glocken aus.

In der westfranzösischen Gemeinde La Garnache sorgt das nächtliche Glockenspiel der Kirche Notre-Dame de l’Assomption schon seit längerem für Streit. Seit 1942 ertönen alle 15 Minuten Teile eines historischen Kirchenlieds aus dem Glockenturm – auch nachts.

Dadurch erklingen zwischen 22 und 7 Uhr mehr als 700 einzelne Glockenschläge.wohnen, beklagen Schlafmangel und fordern, das Glockenspiel nachts abzuschalten. Der 63-jährige Thierry S. etwa ist 2014 in das ehemalige Pfarrhaus nahe der Kirche gezogen.

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„Zwischen 22 Uhr und 7 Uhr läuten die Glocken 726-mal“, klagte er im Februar gegenüber „“. „Im Sommer müssen wir uns entscheiden, ob wir die Fenster schließen und schwitzen oder die Glocken hören und nicht schlafen. Erholsam ist das überhaupt nicht.