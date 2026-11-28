Sieben Fotografien, sieben Wege, Raum zu inszenieren: Die Bilder der Woche zeigen, wie Perspektive und Komposition unterschiedliche Bildwirkungen erzeugen.

präsentieren diese Woche ein Potpourri der Bildkompositionen und Raumeindrücke. In drei Architektur fotografien reduzieren die Fotografinnen und Fotografen ihre Bildausschnitte auf einen streng grafischen Bildaufbau. Die Aufnahmen eint eine ähnliche Perspektive – sie alle sind durch eine Untersicht entstanden – und doch wirken sie völlig verschieden.

Der Blick in den Kirchturm, gestaffelt durch Beton- und Farbflächen, zieht die Betrachter förmlich in die Tiefe. Dagegen fasziniert die Ansicht eines Treppenhauses mit ihrer Flächigkeit, die durch eine klare farbliche Trennung und die strenge Linienführung entsteht. Mit verschiedenen Tiefenwirkungen spielen derweil auch die anderen vier Bilder. Eine Teleaufnahme einer kleinen Kapelle in der Abenddämmerung staffelt den Raum in klare Bildebenen und reduziert den Raumeindruck.

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Das Makrofoto eines Nadelbaums erzeugt dagegen Tiefe durch einen präzise gesetzten Schärfepunkt sowie die geringe Tiefenschärfe. Jedoch kann räumliche Tiefe auch ohne Bildtechnik im Motiv selbst entstehen, etwa durch Nebelschwaden, die den Bildraum sukzessiv verhüllen. Und auch die sanfte Kurve einer Straße im Gegenlicht führt ins Bild hinein. Eine Straßenecke liegt im grellen Gegenlicht.