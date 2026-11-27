In den Innenstädten kommt der Weihnachtstrubel in Schwung. Aber wie ist mit der Angst vor Terroranschlägen umzugehen? Wie der auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin, fragt sich Claudia Christophersen.

Es ist kälter geworden, merklich kälter, natürlich, alles läuft jetzt mit großen Schritten auf Weihnachten zu. In den Innenstädten funkelt zaghaft die Weihnachtsbeleuchtung, auf Plätzen und Straßen sind Buden, Karussells, es riecht nach Glühwein, Waffeln, Bratwurst.

Wer Weihnachtsmärkte mag, geht dorthin, verabredet sich mit Freunden, taucht für ein paar Minuten ab vom hektischen Alltag im Büro, vergisst den Geschenkestress, die fordernden Todo-Listen vor Weihnachten. Und wenn das bunte Weihnachtsmarkttreiben plötzlich erschüttert wird? Wir erinnern uns an den schrecklichen 19. Dezember 2016.

Advertisement

Advertisement

Zehn Jahre ist das jetzt her. Ein Lkw rast auf den Berliner Breitscheidplatz, rein in die unbeschwerte Weihnachtsfreude. Menschen werden erfasst, verletzt, getötet. Was war da passiert?