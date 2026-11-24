Die finalen Arbeiten an der neuen GOÄ werden überschattet vom Gerechtigkeitsdiskurs um die duale Terminvergabe.

Die finalen Arbeiten an der neuen GOÄ werden überschattet vom Gerechtigkeitsdiskurs um die duale Terminvergabe. Für zusätzlichen Streit sorgt die Drohkulisse, vertragsärztliche Sprechstundenzeit aufs Nötigste einzuschränken – und Selbstzahler zu bevorzugen.

Registrieren können sich Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende, Gesundheitsfachkräfte sowie Mitarbeitende politischer Organisationen und Institutionen. Für einzelne Berufsgruppen ist ein Berufsnachweis erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Die finalen Arbeiten an der neuen GOÄ werden überschattet vom Gerechtigkeitsdiskurs um die duale Terminvergabe.

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Für zusätzlichen Streit sorgt die Drohkulisse, vertragsärztliche Sprechstundenzeit aufs Nötigste einzuschränken – und Selbstzahler zu bevorzugen. Virale Infekte, Kopfschmerzen, Impfen: Hier können Hausärzte meist fallabschließend behandeln. Doch wie hoch ist der Anteil von Patienten, die nicht überwiesen werden? Im „ÄrzteTag“-Podcast wägt Hausarzt-InternistDer Anteil der Privateinnahmen an den Umsätzen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen.

In einigen Fachgruppen ging es allerdings in die andere Richtung. Wie kann ich mich im Wettbewerb von meinen Kolleginnen und Kollegen absetzen? Eine Option dafür ist es, Tätigkeitsschwerpunkte zu erwerben und so das Praxisprofil zu schärfen. Wer medizinische Hilfe sucht, braucht Orientierung.

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Empfehlungslisten können die Arztsuche erleichtern, doch wie kommen sie zustande? Welche Daten und Kriterien fließen ein? Wer entscheidet über die Aufnahme? Und wie wird journalistische Unabhängigkeit gesichert?

Im Podcast blicken wir hinter die Kulissen. Entsprechend dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz sollen Nutzen und Wettbewerb den Preis eines Arzneimittels bestimmen. Der Nutzen einer neuen Therapie wird im Vergleich zu bisherigen Optionen bemessen, um einen Preisrahmen festzulegen. Nach drei Jahren Corona-Pandemie ist es auch in der Krebsmedizin an der Zeit für eine Standortbestimmung.

Nicht nur hat die Pandemie vielerorts zu einer Beeinträchtigung der Krebsversorgung geführt. Sie hat auch in nie dagewesener Weise die Aufmerksamkeit auf das Thema klinische Forschung gelenkt. Der Newsletter „Allgemeinmedizin“ mit praxisnahen Berichten, Tipps und relevanten Neuigkeiten aus dem Spektrum der internistischen und hausärztlichen Medizin. Lipoprotein wird derzeit heiß diskutiert.

In einem Fallbericht wird die Problematik deutlich: Eine Kardiologin verschreibt bei einem hohen Lp ein Statin, eine Hausärztin rät davon ab. Wie würden Sie entscheiden?

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„Niedriger AMH-Wert? Keine Chance“ und „Ab 40 ist die Wahrscheinlichkeit gering“. Das sind zwei häufigere Fehlannahmen zur In-vitro-Fertilisation, die mit Daten des Deutschen IVF-Registers relativiert werden können. Der Ultraschall ist heute aus der Rheumatologie nicht mehr weg zu denken und wird von Leitlinien teils als erstes bildgebendes Verfahren empfohlen.

Was die Sonographie so besonders macht und was genau empfohlen wird. Augenvorsorge in der Drogerie, Blutwerte aus der Apotheke: Immer mehr Menschen bringen Befunde aus solchen Untersuchungen mit in die Praxen. Tipps, wie Ärztinnen und Ärzte damit am besten umgehen, gibt die KV Bayerns in einem Leitfaden. © Porträts : © Porträt: privat | adrian bedoy @throughgermaneyes | Spritze: Fiedels / stock.adobe.com Bei der Hotline Impfen werden Ihre Impf-Fragen aus der Praxis evidenzbasiert und fachkundig beantwortet. Diesmal geht es um die Frage, ob die Antibabypille die Immunantwort nach einer Impfung beeinflusst.