Sekt und Tränen gibt es am letzten Tag des Bonner Traditionscafés „Miebachs“. Am Bonner Marktplatz wird sich vieles ändern.

Sekt und Tränen gibt es am letzten Tag des Bonner Traditionscafés „Miebachs“. Am Bonner Marktplatz wird sich vieles ändern: Eine Immobilienfirma hat den ganzen Stern-Komplex gekauft.

Auch das Stern-Kino musste schon schließen. Wie es hier jetzt weitergeht. Der Ansturm ist riesig, sämtliche Platzreservierungen seit Wochen vergeben: Nach 43 Jahren schließt das Traditionscafé Miebachs am Bonner Marktplatz endgültig seine Türen. Für zahlreiche Bonner ein emotionaler Moment: Viele haben das Kaffeehaus schon seit ihrer Jugend als ihr"Wohnzimmer" erkoren.

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Sogar aus der Schweiz ist eine Gästin angereist, um mit ihren Freundinnen ein letztes Mal in ihr altes Stammcafé zu gehen. Renate Miebach und ihr Mann Richard Grunwald kommen aus dem Umarmen gar nicht heraus. Alle wollen sich verabschieden, bringen Geschenke mit, Abschiedsbriefe und viele Dankesworte. Es ist so emotional, ich komme gerade ein bisschen an meine Grenzen.