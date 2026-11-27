Liebe in Sambia ist kompliziert - das musste auch „Goodbye Deutschland“-Auswanderer René Tschamler feststellen. Denn um mit seiner Traumfrau Natascha zusammen sein zu dürfen, galt es, einige Hürden zu überwinden. Der stolze „Brautpreis“ war nur eine davon, wie die neue Folge der VOX-Dokusoap zeigte.

Liebe in Sambia ist kompliziert - das musste auch „Goodbye Deutschland“-Auswanderer René Tschamler feststellen. Denn um mit seiner Traumfrau Natascha zusammen sein zu dürfen, galt es, einige Hürden zu überwinden.

Der stolze „Brautpreis“ war nur eine davon, wie die neue Folge der VOX-Dokusoap zeigte. Ein Mann, der vor einer sambischen Familie auf dem Boden kniet, klatscht und Geld bietet, um überhaupt erst mal willkommen zu sein - die Szene aus der neuen „“-Folge wirkte nicht nur für die Fans der VOX-Dokusoap „irgendwie befremdlich“ oder „verrückt“.

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Manche Kommentare waren weitaus übler und rassistischer, weshalb das Social-Media-Team eine Anti-Hate-Speech-Stellungname postete, in der es unter anderem hieß: „Hinter jeder Geschichte steht ein echter Mensch.