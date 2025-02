Zwölfjährige Skifahrerin nach Unfall in Tirol schwer verletzt gefunden

Ein zwölfjähriges Mädchen aus Oberbayern ist am Samstag nach einem schweren Unfall in Tirol mit schwerwiegenden Verletzungen in einem Wassergraben gefunden worden. Der Vater der Skifahrerin hatte seine Tochter während des Skifahrens aus den Augen verloren.

Tirol er Skigebiet St. Johann - Ein zwölfjähriges Mädchen aus Oberbayern ist am Samstag nach einem schweren Unfall in Tirol mit schwerwiegenden Verletzungen in einem Wassergraben gefunden worden. Der 40-jährige Vater der Skifahrerin hatte seine Tochter den Angaben zufolge am Vortag im Skigebiet St. Johann aus den Augen verloren, als sie etwa 100 Meter vor ihm eine Piste hinabfuhr. Der Vater alarmierte die Einsatzkräfte und machte sich auch selbst auf die Suche.

Etwa drei Stunden und 30 Minuten später fand ein Alpinpolizist das Mädchen in einem mit Wasser bedeckten Graben, etwa 200 Meter unterhalb der Stelle, wo der Vater seine Tochter zuletzt an einer Geländekuppe gesehen hatte. Die Zwölfjährige war stark unterkühlt und nicht mehr bei vollem Bewusstsein. Sie wurde in eine Klinik nach Innsbruck geflogen. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls. Möglicherweise sei die Skifahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, hieß es.





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SKIFAHR Accident Tirol Oberbayern Verletzungen Polizei

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Riesenglück nach Lawinen-Unfall in Tirol: Deutscher Skitourengeher überlebt unter 2,5 Metern SchneeEin Wintersportler verschwindet komplett unter dem Schnee einer Lawine. Dass er überlebt hat, verdankt er seinen Kameraden.

Weiterlesen »

St. Johann, Tirol: Nach Unfall, Kind (12) aus Deutschland neben Piste fast erfrorenIm Skigebiet in Tirol herrschte Hochbetrieb. Dennoch blieb ein Mädchen (12) trotz Suche fast zwei Stunden lang nach einem Unfall unentdeckt neben der Piste liegen.

Weiterlesen »

Unfall heute A96 Erkheim/Stetten: Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf A96Am Morgen verliert eine Autofahrerin auf der A96 bei Erkheim die Kontrolle - und rast in die Mittelleitplanke. Nur einer von vielen Unfällen im Allgäu am Freitag.

Weiterlesen »

Junge Skifahrerin liegt stundenlang verletzt in WassergrabenEin Kind aus Bayern verschwindet vor den Augen des Vaters von der Piste. Als es endlich gefunden wird, ist es kaum noch bei Bewusstsein.

Weiterlesen »

Junge Skifahrerin liegt stundenlang verletzt in WassergrabenSt. Johann in Tirol - Ein Kind aus Bayern verschwindet vor den Augen des Vaters von der Piste. Als es endlich gefunden wird, ist es kaum noch bei Bewusstsein.

Weiterlesen »

Skifahrerin Tereza Nova nach schweren Verletzungen in künstliches Koma versetztDie tschechische Skirennfahrerin Tereza Nova wurde nach einem schweren Trainingssturz in Garmisch-Partenkirchen in ein künstliches Koma versetzt. Die 26-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in der Unfallklinik Murnau operiert.

Weiterlesen »