Ein 29-jähriger Mann musste im ICE zwischen Hannover und Göttingen eine intime Handlung mit seiner 45-jährigen Partnerin beenden. Die Bundespolizei nahm ihn fest.

Die Bundespolizei in Göttingen hat einen 29-jährigen Deutschen festgenommen, nachdem dieser im ICE von Hamburg nach Stuttgart während der Fahrt zwischen den Bahnhöfen Hannover und Göttingen eine intime Handlung mit seiner 45-jährigen Partnerin vollzogen hatte. Das Zugpersonal unterbrach den Vorgang und verständigte die Sicherheitskräfte, als die Situation eskalierte. Durch eine routinemäßige Kontrolle der Identitätsdokumente kam es zur Festnahme des Mannes.

Details zum Vorfall im Zug

Die Sicherheitskräfte stellten fest, dass der 29-Jährige wegen zweier offener Haftbefehle eine Freiheitsstrafe von insgesamt 15 Monaten antreten muss. Das Zugpersonal war auf die Handlungen der beiden Reisenden aufmerksam geworden und forderte diese zunächst auf, die intimen Aktivitäten zu unterbrechen. Nachdem die Anweisungen ignoriert oder nicht befolgt wurden, kontaktierte das Personal die zuständige Bundespolizeiinspektion in Göttingen.

Also read Ukraine: Rutte spricht sich nach Vorfall für Verteidigung Polens aus

Die Beamten informierten die zuständigen Stellen über den aktuellen Aufenthaltsort der Tatverdächtigen. Bei der nachfolgenden Identitätsfeststellung wurde klar, dass der Mann eine verhängnisvolle Vergangenheit mit sich trägt. Er war bereits wegen Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verurteilt worden. Diese Vorstrafen führten dazu, dass die Festnahme direkt in eine Inhaftierung mündete.

Rechtliche Konsequenzen und Haftbefehle

Der 29-Jährige musste die Freiheitsstrafe von insgesamt 15 Monaten wegen der zwei offenen Haftbefehle antreten. Die Polizei teilte mit, dass der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Das Zugpersonal hatte den Vorfall nicht toleriert und sich strikt an die geltenden Regeln gehalten, um die Sicherheit und den Komfort anderer Fahrgäste zu gewährleisten.

Advertisement

Die Partnerin des Mannes, eine 45-jährige Frau, wurde ebenfalls in die Ermittlungen einbezogen. Gegen sie und ihren Begleiter wird nun auch wegen des öffentlichen Missbrauchs von Sexualität ermittelt. Die Bundespolizei inspektion in Göttingen erklärte, dass das Paar sich offenbar für eine etwas ausgefallenere Beschäftigung während der Zugfahrt entschieden hatte, was nicht mit den Verhaltensregeln im öffentlichen Nahverkehr vereinbar ist.

Ablauf der Eskalation

Laut der Mitteilung der Bundespolizeiinspektion vergnügte sich der 29-Jährige gemeinsam mit seiner 45-jährigen Partnerin gerade auf recht intime Weise. Das Personal im ICE von Hamburg nach Stuttgart reagierte prompt und forderte die beiden auf, die Handlungen zu unterlassen. Die Situation spitzte sich zu, als die Aufforderungen nicht befolgt wurden, woraufhin die Bundespolizei in Göttingen verständigt wurde.

Die Polizei in Göttingen führte die notwendigen Kontrollen durch und stellte fest, dass der Mann vorbestraft ist. Er war wegen Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verurteilt worden. Diese Informationen waren ausschlaggebend für die sofortige Festnahme. Die Beamten brachten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt, wo er die Reststrafe verbüßen muss.

Zusammenfassung der rechtlichen Schritte

In der Mitteilung der Bundespolizeiinspektion heißt es, dass Was für die Beteiligten offenbar als prickelnde Zugfahrt begann, endete für einen 29-jährigen Deutschen mit einer unfreiwilligen Weiterreise - allerdings nicht mehr auf der Schiene. Die Straftaten des Mannes führten dazu, dass er nicht weiter reisen konnte. Die Haftbefehle gegen ihn waren gültig und wurden sofort vollstreckt.

Die 45-jährige Partnerin bleibt im Fokus der Ermittlungen. Gegen sie und ihren Begleiter wird nun auch wegen des öffentlichen Missbrauchs von Sexualität ermittelt. Die Bundespolizei betont, dass solche Handlungen im Zug nicht toleriert werden. Die Festnahme des Mannes diente auch der Prävention weiterer Straftaten auf öffentlichen Verkehrsmitteln.

Advertisement

Auswirkungen auf die Fahrgäste

Die Incident wurde von den Zugreisenden wahrgenommen und gemeldet. Das Personal im ICE von Hamburg nach Stuttgart handelte korrekt, um die Ordnung im Zug aufrechtzuerhalten. Die Reaktion der Beamten in Göttingen war schnell und effizient. Die Justizvollzugsanstalt nahm den Mann in Gewahrsam, um die Haftstrafe zu vollstrecken.

Die 29-jährige Deutschen hat nun mit den Konsequenzen seiner Taten zu rechnen. Die 15 Monate Haft sind das Ergebnis der offenen Haftbefehle. Die Bundespolizei in Göttingen hat die Ermittlungen eingeleitet. Die Partnerin muss mit weiteren rechtlichen Schritten rechnen. Der Vorfall zeigt, dass das Zugpersonal wachsam ist und bei Verstößen sofort reagiert.

Offizielle Stellungnahme

Die Bundespolizeiinspektion hat den Vorfall offiziell kommentiert. Es heißt, dass das Verhalten der beiden Reisenden den Regeln widersprochen hat. Die Reaktion des Personals war angemessen. Die Festnahme des Mannes war notwendig, da er wegen Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verurteilt worden war. Die Justizvollzugsanstalt ist bereit, die Haftstrafe zu vollstrecken.

Die 45-jährige Partnerin ist weiterhin in den Prozess eingebunden. Gegen sie und ihren Begleiter wird nun auch wegen des öffentlichen Missbrauchs von Sexualität ermittelt. Die Bundespolizei in Göttingen hat die Kontrolle durchgeführt. Der 29-Jährige muss nun die Freiheitsstrafe von insgesamt 15 Monaten antreten. Die zwei Haftbefehle waren der Auslöser für die Festnahme.