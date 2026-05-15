Zyklusbeschwerden und psychische Erkrankungen: Zusammenhang und Ursachen

Eine große schwedische Studie zeigt, dass Frauen, die vor der Periode mit starken Beschwerden kämpfen, ein doppelt so hohes Risiko für Depressionen, ADHS oder Angststörungen haben – und umgekehrt. Die Studie untersucht die Verbindung zwischen PMS-Diagnose und psychische Erkrankungen und zeigt, dass genetische Einflüsse nicht der große Treiber sind. Ein möglicher Schlüssel könnte eine veränderte Reaktion auf normale Hormonschwankungen im Zyklus sein.

Zyklusbeschwerden sollten niemals abgetan, sondern früh und ernsthaft medizinisch betrachtet werden. Eine große schwedische Studie zeigt: Frauen, die vor der Periode mit starken Beschwerden kämpfen, haben ein doppelt so hohes Risiko für Depressionen, ADHS oder Angststörungen – und umgekehrt.

Für die Untersuchung wurden Daten von mehr als 3,6 Millionen Frauen aus den Jahren 2001 bis 2022 ausgewertet. Im Fokus standen klinisch diagnostizierte PMS-Diagnose und psychische Erkrankungen. Die Verbindung funktioniert in beide Richtungen. Frauen mit PMS-Diagnose hatten deutlich häufiger bereits eine psychische Erkrankung – rund 48 Prozent.

Bei Frauen ohne PMS-Diagnose lag dieser Anteil bei etwa 30 Prozent. Auch der Blick nach vorn zeigt den Zusammenhang: Rund 37 Prozent der Betroffenen entwickelten später eine psychische Erkrankung. Ohne PMS waren es etwa 21 Prozent. Die Studie zeigt keinen direkten Ursache-Wirkungs-Zusammenhang.

Die verantwortlichen Forscherinnen gehen davon aus, dass beide Probleme häufig auf gemeinsame biologische Mechanismen zurückgehen. Ein möglicher Schlüssel könnte eine veränderte Reaktion auf normale Hormonschwankungen im Zyklus sein. Diese beeinflussen Botenstoffe im Gehirn wie Serotonin oder Dopamin, die eine wichtige Rolle bei psychischen Erkrankungen spielen





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