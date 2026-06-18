Zypern Gewinner: Deutsche Urlauber erzählen von ihren Traumreisen und glücklichen Momenten

Mehrere deutsche Teilnehmer haben durch ein Gewinnspiel einen All-Inclusive-Urlaub auf Zypern gewonnen. Sie berichten von ihren persönlichen Highlights, von der Wiederholung eines Heiratsantrags bis zur entspannenden Auszeit vor einer Operation.

Zypern ist Schauplatz eines besonderen Gewinnspiel s geworden, bei dem mehrere Teilnehmer aus Deutschland einen Traumurlaub auf der Insel gewannen. Unter den Gewinnern sind das Ehepaar Rita Simon und Jürgen Rupp aus Weidenbach in der Eifel, die vor zwanzig Jahren das letzte Mal auf Zypern waren.

Sie waren überrascht, wie vertraut ihnen die Umgebung vom Flughafen bis zum Hotel vorkam. Mark und Sabrina Segert aus Pottum in Rheinland-Pfalz, die seit drei Jahren verheiratet sind, nutzten die Gelegenheit, ihren Heiratsantrag an einem traumhaften Strand zu wiederholen. Papa Philipp Frühwirt nahm seinen Sohn Colin mit auf die Insel, wo er zuletzt als Kind war, weil seine Tante dorthin ausgewandert war.

Daniela Höcher, Mutter von sechs Kindern, reiste mit ihren beiden jüngsten Kindern nach Zypern, während ihr Mann zu Hause die restlichen Kinder versorgte, weil er Flugangst hat. Alexander Wengler, der mit seiner schwangeren Frau Melanie und Tochter Alessa Marie unterwegs war, sprach von einem besonderen Geschenk vor der Geburt ihres zweiten Kindes. Die Freunde Heiko Grewe und Günter Schnieder aus Niedersachsen, die seit ihrer Jugend befreundet sind, freuten sich über gemeinsame Reiseerlebnisse.

Manuela Bollermann und ihr Ehemann Dirk gewannen erstmals einen Hauptpreis bei einem Gewinnspiel, und die Reise kam für Manuela genau richtig, weil sie kurz vor einer Herz-OP steht. Susanne Müller, eine Palliativ-Krankenschwester aus Witten im Taunus, wurde von ihrem Bruder heimlich bei einem BILD-Gewinnspiel angemeldet, weil er als Hobby-Schäfer nicht fliegen kann. Sie wurde von ihrer Cousine Kirsten begleitet. Die Gewinner äußerten sich durchweg begeistert über die Reise, das Hotel mit Pool und Strand, und viele planen bereits, zurückzukehren





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