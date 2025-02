ADAC Warnt vor Spritpreis-Explosion ab 2027

Der ADAC warnt vor einem starken Anstieg der Spritpreise ab 2027. Der CO2-Preis wird sich in den kommenden Jahren deutlich erhöhen, was zu Preissteigerungen von bis zu 19 Cent pro Liter Benzin und Diesel führen könnte. Der ADAC fordert Ausgleichsmaßnahmen durch die Politik, um die Belastung der Verbraucher abzufedern.

Der Automobilclub ADAC warnt vor einem starken Anstieg der Spritpreise ab 2027. ADAC -Präsident Christian Reinicke erklärte der Deutschen Presse-Agentur, dass sich der CO2-Preis in den kommenden Jahren deutlich erhöhen wird. Für 2026 geht der ADAC von einem Anstieg von maximal 3 Cent pro Liter Benzin und 3,1 Cent pro Liter Diesel aus.

Ab 2027 und in den Folgejahren rechnet der ADAC mit weiteren Steigerungen von bis zu 19 Cent pro Liter Benzin und Diesel, abhängig vom Fortschritt beim Klimaschutz. Hintergrund der Entwicklung ist eine Reform des Emissionshandels, mit der notwendige Anpassungen an EU-Recht umgesetzt werden sollen. Der Bundesrat befasst sich heute mit vom Bundestag bereits beschlossenen Gesetzesänderungen zu diesem Thema.Der ADAC fordert, dass die Politik die ab 2027 steigenden CO2-Preise zuverlässig und wirksam abfedern muss. Reinicke betont, dass die Umstiegskosten für Alternativen zum Verbrennerfahrzeugen für viele Menschen weiterhin unerschwinglich sind. Die neue Bundesregierung müsse schnell Entlastungsmaßnahmen beschließen, um die Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen zu erhalten. Reinicke schlägt ein Klimageld vor, über das Teile der Einnahmen aus dem CO2-Preis, insbesondere an Verbraucher mit niedrigem Einkommen, rückerstattet werden könnten. Für Pendler, die besonders belastet werden, plädiert er für eine dauerhafte Erhöhung der Pendlerpauschale. Ein Klimageld ist bereits seit langem ein Thema in der politischen Debatte.Auch der Energieverband setzt sich für Entlastungsmaßnahmen ein. Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, betont, dass die Bundesregierung sicherstellen müsse, dass die Einnahmen aus dem Emissionshandel vollständig für die zielgerichtete Entlastung von betroffenen Verbraucherinnen und Verbrauchern verwendet werden. Dies könne beispielsweise über ein Klimageld, aber auch über Zuschüsse zu Sanierungen geschehen. Der CO2-Preis soll einen Anreiz für mehr Sparsamkeit sowie zum Umstieg auf klimafreundliche Technologien setzen, wie zum Beispiel Elektroautos oder klimafreundlichere Heizungen. Deutschland strebt bis 2045 eine Klimaneutralität an, um die internationalen Klimaziele zu erreichen und die schlimmsten Folgen der Erderwärmung einzudämmen. Dafür muss der Ausstoß von klimaschädlichem CO2 deutlich sinken.





