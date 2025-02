AfD-Chefin Weidel und Pflegedienst-Chef in ZDF-Hitze für Georgierin

Alice Weidel und Pflegedienst-Chef de Vries geraten in der ZDF-Sendung „Klartext“ in heftige Auseinandersetzung über die Zukunft einer georgischen Pflegekraft, die in Deutschland grundsätzlich keine Bleiberechtigung mehr hätte.

ZDF -Sendung „ Klartext “ AfD-Chefin Alice Weidel mit dem Chef eines Pflegediensts aneinandergeraten. Der beschäftigt eine Georgierin, die nach den Plänen der AfD gar nicht mehr in Deutschland sein dürfte. Pflegekräfte wie sie werden aber dringend benötigt.Die persönlichen Angriffe ärgern de Vries aber weniger. Ihm geht es um das Thema, zu dem er im ZDF eine Frage an Weidel stellte.

„Es macht mir Angst, dass Frau Weidel in einer solchen Oberflächlichkeit über Sozialpolitik und die Altenhilfe spricht“, erklärt er im Gespräch mit FOCUS online. „Sie hat nicht verstanden, welche gesellschaftlichen Auswirkungen die Probleme auf diesen Gebieten in den kommenden Jahren haben werden.“Zur Veranschaulichung dieser Probleme hatte de Vries in die ZDF-Sendung seine Mitarbeiterin Guranda Bolkvadze mitgebracht. Sie arbeitet seit 2023 im Herforder Johannes-Haus. Doch womöglich wird damit in wenigen Monaten Schluss sein. Denn Bolkvadze kommt aus Georgien. Vor rund zwei Jahren kam sie als Flüchtling nach Deutschland, ihr Asylantrag wurde jedoch abgelehnt.Ihre Bleibeaussichten sind derzeit gering. Und das, obwohl Bolkvadze arbeitet, keinerlei Sozialleistungen bezieht und gut integriert ist. Mehr noch: De Vries will sie unbedingt als Mitarbeiterin halten. Denn dadurch, dass in den nächsten zehn Jahren 1200 von insgesamt 7500 Mitarbeitern des Johanneswerks in Rente gehen, werden dringend neue Pflegekräfte benötigt. Und nicht nur bei ihm, die Entwicklung gibt es in ganz Deutschland: Laut Statistischem Bundesamt werden bis zum Jahr 2049 voraussichtlich zwischen 280.000 und 690.000 Pflegekräfte fehlen. Aus dem Ausland stammende Pflegekräfte könnten das zumindest teilweise abfedern. Beim Johanneswerk haben von insgesamt 7500 Mitarbeitern schon jetzt rund 1200 einen ausländischen Pass.: „Sie sprechen so gut Deutsch. Wow! Toll!“ Doch als es dann um die politischen Pläne der AfD ging, wurde die Stimmung eisig. „Die Wertschätzung, die bei Ihnen rüberkommt, ist nicht das, was ich von Ihrer Partei erlebe“, erklärte de Vries auf das Lob hin. „Die Willkommenskultur sehe ich überhaupt nicht von Ihnen ausgehen, weder von Ihrer Politik noch von Ihrem Wahlprogramm.“Denn ginge es nach der AfD, würde Bolkvadze schon jetzt nicht mehr in Deutschland sein. Das Johanneswerk und de Vries hatten zusammen mit der Georgierin nach dem abgelehnten Asylantrag den Petitionsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags angerufen und immerhin einen Duldungsstatus für Boklvadze erwirkt. Doch genau diesen Status will die AfD abschaffen.Die in Teilen rechtsextreme Partei wittert hinter diesem Status nämlich ein Problem. „Rückführungsmaßnahmen werden mithilfe alter und neuer Bleiberechtsregelungen unterlaufen, der illegale Aufenthalt wird somit also verstetigt. Dem dient auch das vielfach genutzte Instrument der Duldung ausreisepflichtiger Personen“, heißt es im AfD-Wahlprogramm. Besonders kritisch sieht die Partei Kettenduldungen, die letztlich zu einem dauerhaften Aufenthalt in Deutschland führen könnten.Darauf angesprochen, reagierte Weidel im ZDF giftig. De Vries schmetterte sie entgegen: „Ich will Ihnen gar nicht zu nahe treten, ich habe den Eindruck, dass Sie mir nicht zuhören, dass Sie unser Wahlprogramm nicht gelesen haben und dass Sie das, was sie gesagt haben, auswendig gelernt haben.“ Daraufhin ging ein lautes Raunen durch das Studiopublikum.Zur Situation von Bolkvadze sagte die AfD-Chefin: „Sie hätte gar keinen Asylantrag stellen brauchen. Sie könnte ganz normal über den Arbeitsmarkt zuwandern. Sie könnte sich so bewerben.“ Doch so einfach, wie von Weidel dargestellt, ist der Fall Bolkvadze nicht gelagert.Denn als die Georgierin vor rund zwei Jahren nach Deutschland kam, gab es noch kein Abkommen über Fachkräfteeinwanderung mit dem Land am Schwarzen Meer. Deshalb reisten neben ihr auch zahlreiche andere Georgier als Flüchtlinge ein, erhielten aber keinen Schutzstatus. Nach Angaben der Bundesregierung kamen 2023 rund 15 Prozent der abgelehnten Asylanträge in Deutschland aus den beiden Ländern Georgien und Moldau. Für Bolkvadze gab es also den von Weidel vorgeschlagenen Weg nicht.Verändert hat sich das erst Ende 2023. Die Ampelregierung hat damals Georgien zum sicheren Herkunftsland erklärt und in diesem Zug auch ein Migrationsabkommen abgeschlossen, das die Einwanderung von georgischen Fachkräften ermöglicht. Die Bundesregierung nennt explizit auch Pflegekräfte, für die dieser Weg vorgesehen ist.Theoretisch steht der Bolkvadze immer noch offen. Praktisch ist das aber keine Option, wie Pflegedienst-Chef de Vries im Gespräch mit FOCUS online erklärt. „Der Weg wäre unerträglich bürokratisch. Angenommen, Frau Bolkvadze würde jetzt zurück nach Georgien gehen, um dann als Arbeitsmigrantin nach Deutschland zurückzukehren: Es würde mindestens ein Jahr vergehen, bis alle Genehmigungen erteilt werden. Und eine Garantie für eine Zusage gibt es nicht.“De Vries findet das absurd: „Sie ist doch schon hier und arbeitet bei uns“, sagt e





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Afd Alice Weidel Pflegekräftemangel Asyl Duldung Georgien ZDF Klartext

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

ZDF-Talk „Wie geht’s, Deutschland“: Weidel darf reden, Wagenknecht nichtDas ZDF wollte mit der Live-Sendung „Wie geht’s, Deutschland“ für Orientierung und Versöhnung im verhärteten Wahlkampf sorgen, brachte aber nur Verkürzung und Verknappung.

Weiterlesen »

Nazi-Vorwurf im ZDF-Talk: Eskalation zwischen Weidel und van AkenIn der ZDF-Talksendung „Wie geht’s Deutschland?“ eskalierte die Debatte zwischen Alice Weidel (AfD) und Jan van Aken (Die Linke) aufgrund eines Nazi-Vorwurfs von van Aken gegen Weidel. Moderatorin Dunja Hayali musste eingreifen und die Diskussion lenken.

Weiterlesen »

Ersatz fürs Duell: ZDF befragt Habeck und Weidel einzelnEigentlich wollten ARD und ZDF neben dem TV-Duell Merz/Scholz auch eines zwischen Robert Habeck und Alice Weidel veranstalten. Da dies nicht zustande kam, gibt's nun ersatzweise zwei 'Was nun?'-Ausgaben mit den beiden.

Weiterlesen »

Ersatz für das Duell: ZDF befragt Habeck und Weidel einzelnDas ZDF hat für kommenden Montag Einzel-Interviews mit Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck und AfD-Frontfrau Alice Weidel angekündigt. Beide werden im Rahmen von 'Was nun?'-Sendungen von ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek befragt. Ursprünglich wollten ARD und ZDF zwei TV-Duelle veranstalten - eines, in dem Olaf Scholz auf Friedrich Merz trifft, eines mit Robert Habeck und Alice Weidel. Grüne und AfD kritisierten diese Pläne und drängten darauf, am eigentlichen Duell beteiligt zu werden - was ARD und ZDF ablehnten. Ein Duell nur mit Weidel schlossen die Grünen von vornherein aus. Die Einzel-Interviews sind nun also der Ersatz dafür. Auch als Friedrich Merz eine Viererrunde vorschlug, blieben ARD und ZDF bei ihrer Haltung - anders als RTL, das die auch dort ursprünglich geplanten Duellen in ein 'Quadrell' getauftes Aufeinandertreffen mit Scholz, Merz, Habeck und Weidel am Sonntag vor der Wahl umwandelte. Auch beim ZDF wird es unterdessen noch eine Sendung mit allen vier geben: Sie stellen sich im Rahmen der Sendung 'Klartext' am Donnerstag kommender Woche den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Linke, BSW, FDP und CSU sind an diesem Abend dann später bei 'Maybrit Illner' zu Gast.

Weiterlesen »

Weidel und Habeck in ZDF-Talk: Skurriler SchlagabtauschIn der ZDF-Sendung „Kartext“ kam es zu einem verbitterten Schlagabtausch zwischen der AfD-Politikerin Alice Weidel und dem grünen Kanzlerkandidaten Robert Habeck. Als Moderatorin Bettina Schausten nach möglichen Treffen der beiden Politiker fragte, antwortete Habeck verbissen: „Nur im Bundestag, wenn wir übereinander geredet haben.“ Weidel kontert und behauptet, man begegne sich öfter. Es folgt ein hitziger Disput über mögliche Koalitionsbildungen nach der Wahl. Habeck positioniert sich klar gegen eine Koalition der AfD und wettert gegen das Ausschließen von demokratischen Parteien.

Weiterlesen »

Scholz, Merz, Weidel und Habeck: Analyse zum ZDF-WahlforumZehn Tage vor der Bundestagswahl checkt ZDFheute live mit Experten die Aussagen der Kanzlerkandidaten von SPD, Union, Grünen und AfD bei Klartext.

Weiterlesen »