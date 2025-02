AfD-Nutzer auf TikTok: Musiker 'Nand' ist verärgert

Würzburger Musiker 'Nand' sorgt sich über die Nutzung seiner Musik durch AfD-Anhänger auf TikTok. Auch wenn die Rechtslage im Umgang mit Musik in politischen Kontexten nicht immer klar ist, zeigt das Beispiel 'Nand', dass die Nutzung von Musik für politische Zwecke kontrovers diskutiert wird.

Würzburger Musiker 'Nand' erlebt derzeit einen Höhenflug: Sein neues Album ist erfolgreich und bald geht er auf Tour. Doch eine Angelegenheit ärgert ihn: Unterstützer der AfD nutzen wiederholt ein Lied von ihm, 'Dachlatte', auf TikTok. Die Videos mit Remixen seines Songs erreichen teils zehntausende Nutzer und werden mit Botschaften wie '#weidelforbundeskanzler' oder 'Egoist wer keine AfD wählt' versehen.

Das Beispiel des Musikers zeigt, dass die Rechtslage im Umgang mit der Nutzung von Musik in politischen Kontexten nicht immer eindeutig ist. Grundsätzlich gilt: Musik darf nur verwendet werden, wenn der Künstler oder Rechteinhaber seine Zustimmung gibt. Plattformen wie TikTok haben Verträge mit Musiklabels und dem europäischen Lizenzdienst ICE geschlossen, wodurch Nutzer viele Lieder legal verwenden können, auch ohne direkte Zustimmung vom Künstler. Doch es gibt Ausnahmen. Die Berliner Medienanwältin Denise Himburg verweist auf den Paragraf 14 des Urheberrechtsgesetzes, der dem Urheber das Recht gibt, eine 'Entstellung' seines Werkes zu verbieten. Dies kann bei Änderungen des Textes oder der Melodie, aber auch bei der Nutzung in einem politischen Kontext, der dem Künstler widerspricht, vorkommen. Der Hamburger Medienanwalt Stephan Mathé verweist zudem auf die Nutzungsbedingungen von TikTok, laut denen Musik nicht in einem politischen Kontext oder zu politischen Zwecken verwendet werden sollte. Doch die Auslegung der Videos und deren politische Intention ist nicht immer eindeutig. Personendaten wie #afd oder #aliceweidel reichen nicht automatisch für eine politische 'Entstellung'. Und was ist mit Videos, die nicht von offiziellen Partei-Accounts gepostet werden, sondern von deren Unterstützern





BR24 / 🏆 5. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

URHEBERRECHTSGESETZ MUSIK POLITIK TIKTOK Afd

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Historikerin über Genderwahn der AfD: „Die AfD ist sexbesessen“Die Historikerin Daniela Rüther spricht über den Kampf der AfD gegen ihr Feindbild Gender. Es geht um Babywindeln und NS-Bevölkerungspolitik.

Weiterlesen »

Schluss mit schlechtem Musik-Streaming: Dieser Plattenspieler mit Stereo-Anlage macht Musik endlich wieder gut!Musik-Streaming über Spotify und Co. hat sich durchgesetzt - schade! Wer Musik mal wirklich wie früher analog hören will, der bekommt dafür einen...

Weiterlesen »

'AfD ist nicht das Problem': Linnemann weist Vorwurf der AfD-Kooperation scharf zurückWill Friedrich Merz eine Kehrtwende in der Asylpolitik auch mit Stimmen der AfD durchdrücken? Weder wolle die CDU mit der AfD zusammenarbeiten noch gebe es eine Mehrheit mit ihr, sagt CDU-Generalsekretär Linnemann bei ntv. Die Parteien der Mitte müssten eine Antwort auf Morde wie in Aschaffenburg finden.

Weiterlesen »

Queerfeindlicher Antrag der AfD: AfD will Regenbogen aus Falkensee verbannenIn Falkensee fordert die AfD ein Verbot der Regenbogenflagge. Ein Bündnis erinnert die Stadtverordneten vor der Abstimmung an ihre Verantwortung.

Weiterlesen »

Nachrichten vom 31. Januar 2025Nachrichten heute: Abstimmung über Migrationsgesetz, Proteste gegen Union und AfD, Debatte über AfD-Verbotsverfahren

Weiterlesen »

Alice Weidel „umarmt Bäume“ – Plötzlich auf Grünen-Kurs?Alice Weidel, Bundesvorsitzende der AfD, sitzt bei einer Pressekonferenz in der AfD-Bundesgeschäftsstelle.

Weiterlesen »