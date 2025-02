Aktienmarkt-Erholung: Goldman Sachs warnt vor schnell abflachendem Trend

Nach der überraschend hohen Inflationsrate in den USA haben die Aktienmärkte am Mittwoch zeitweise wieder an das Vorkrisenniveau geklettert. Goldman Sachs-Stratege Scott Rubner sieht die aktuelle Bullenbewegung jedoch als temporär an und warnt vor einer schnell abflachenden Dynamik.

Die US- Aktien märkte zeigten sich am Mittwoch nach der überraschend hohen Inflation srate zwar zunächst schwankend, doch konnten sie innerhalb kurzer Zeit wieder an das Vorkrisenniveau klettern. Die neue Friedensinitiative des US-Präsidenten Donald Trump zur Beendigung des Ukraine-Kriegs trug ebenfalls zu dieser Erholung bei. Goldman Sachs -Stratege Scott Rubner sieht die aktuelle Bullenbewegung jedoch als temporär an. Er glaubt, dass sich diese Dynamik bald ändern wird.

Rubner führt die jüngste Erholung auf die starke Aktivität privater Anleger zurück, die den Kursrutsch als Einstiegsmöglichkeit nutzten. Weitere Faktoren seien die Buy-the-Dip-Mentalität der Anleger, Zuflüsse in Sparpläne, Neu-Allokationen zum Jahresbeginn und Käufe durch Unternehmen. Doch Rubner warnt vor einer nachhaltigen Fortsetzung dieses Trends. Die Anlegeraktivität sei zu stark, die Saisonalitäten negativ und die Kapitalzuflüsse in Sparpläne würden bald abnehmen. Käufe von Unternehmen, die ihre eigenen Aktien zurückkaufen, dürften ebenfalls nach dem 16. März nachlassen. Trendfolge-Strategien könnten zudem zu verstärkten Abwärtsbewegungen führen. Rubner schätzt, dass die Dynamik sich in den nächsten Wochen ändern wird.Die Aktienmärkte, die trotz der hohen Inflation unerwartet stabil bleiben, stellen viele Experten vor ein Rätsel. Rubner sieht die Gründe dafür bald als unhaltbar an. Bis dahin gilt jedoch: Der Trend ist dein Freund. Der DAX, der in den letzten Minuten die Marke von 22.500 Punkten erstmals überschritten hat, befindet sich in einer extrem bullischen Verfassung.





