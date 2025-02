Aldi Testen Neues Einkaufen Konzept in Großbritannien - „Shop and Go“

Eine Aldi-Filiale in Großbritannien testet ein neues Konzept namens „Shop and Go“, bei dem Kunden ohne Kassiererin oder Kassierer durch die Filiale schlendern und ihre Waren über die Aldi-App bezahlen. Die Technologie wird von Kameras und Sensoren gesteuert, die erkennen, was der Kunde in seinen Einkaufswagen legt.

Eine Aldi-Filiale im Londoner Stadtteil Greenwich hat mit einem neuen Konzept für Schlagzeilen gesorgt: „Shop and Go“. Kunden können durch die Filiale schlendern, ihre gewünschten Artikel in den Einkaufswagen legen und bezahlen die ausgewählten Waren anschließend über die Aldi-App, ohne eine klassische Kasse zu benutzen. Die Artikel werden von Kameras erfasst, die Einkäufe werden automatisch über die App und die dort hinterlegte Zahlungsmethode abgerechnet.

Die Rechnung wird dann direkt auf das Smartphone des Kunden gesendet. Aldi erhebt vor dem Einkauf eine 10 Pfund (€12) Gebühr als Pfand, die mit dem Einkaufsbetrag verrechnet wird. Wer weniger ausgibt oder den Laden ohne Ware verlässt, bekommt den Restbetrag zurückerstattet. Laut britischen Medien kann die Rückzahlung allerdings einige Tage dauern und es gibt Berichte über mehrfach berechnete Gebühren durch versehentliche Klicks in der App. Aldi verspricht sich von diesem Konzept neue und „innovative“ Einkaufserlebnisse für die Kunden. In deutschen Filialen ist ein solches Konzept aber nicht vorgesehen. Aldi testet bereits in ausgewählten Filialen in Deutschland die Einführung von Selbstbedienungskassen. Aldi ist nicht allein mit diesem Konzept. Immer mehr Supermärkte und Discounter suchen nach Lösungen, um sich angesichts des knappen Personals und der Möglichkeiten der Digitalisierung zu positionieren. Auch Rewe testet Formate wie in Greenwich, bei denen Kameras und Sensoren erkennen, was aus dem Regal genommen wird. In vier Testfilialen in Berlin, Köln, Düsseldorf oder Hamburg sind solche Systeme im Einsatz. Die Edeka-Tochter Netto Marken-Discount betreibt zwei solche Geschäfte in München und Regensburg. „Hier kann die Kundschaft aber immer alternativ zu einer Kasse mit Mitarbeitenden gehen“, betont der IT-Experte Cetin Akar vom Kölner Handelsforschungsinstitut EHI. Auch Tegut setzt in ländlichen Regionen auf „Automatenkioske“. Gewerkschaften betonen, dass im Zweifel jemand verfügbar sein muss, wenn etwas passiert, auch an Sonn- und Feiertagen. Handelsexperte Akar glaubt, dass es mittel- bis langfristig noch mehr Konzepte zur Selbstbedienung geben wird, vor allem dort, wo rund um die Uhr Bedarf besteht: an Bahnhöfen oder in Krankenhäusern. Für Einzelhändler werde es immer schwieriger, Mitarbeiter zu finden, die sehr früh, nachts oder an Sonn- und Feiertagen arbeiten, gibt er zu bedenken. Auch das sei ein Treiber für die Entwicklung von „personallosen Stores“. Die jüngste Marktanalyse des EHI zeigt, wie stark sich der Markt bewegt: Mehr als 5.000 Geschäfte in Deutschland bieten ihren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, den Scan- und Bezahlvorgang selbst vorzunehmen. Schon 2023 zeigte die Analyse ein starkes Wachstum. In diesem Jahr sollen frische Zahlen kommen. Cetin Akar und sein Team gehen davon aus, dass sich seitdem nochmal einiges getan hat. Aktuell gebe es sicherlich mindestens 6.000 solcher Geschäfte mit weit mehr als 20.000 Selbstbedienungskassen, schätzt Akar.





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

ALDI Einkaufserlebnis Selbstbedienung Shop And Go Digitalisierung Einzelhandel Zukunft Des Einzelhandels

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Aldi testet neues Einkaufsmodell mit Eintrittsgebühr in GroßbritannienAldi testet in Großbritannien ein neues, innovatives Einkaufsmodell namens 'Shop & Go'. In der Filiale in Greenwich müssen Kunden eine Eintrittsgebühr von 10 Pfund zahlen, die am Ende mit dem Einkauf verrechnet wird. Das System funktioniert mit einer App, die die von Kunden genommenen Artikel registriert und den Kaufbetrag automatisch von der hinterlegten Karte abbucht. Das Konzept ist jedoch noch fehleranfällig und es gibt Probleme mit doppelten Abbuchungen und zeitverzögerten Rückerstattungen. Aldi Nord und Aldi Süd haben gegenüber deutschen Medien mitgeteilt, dass ein solcher Eintritt in Deutschland nicht geplant sei.

Weiterlesen »

ALDI Online-Shop: Riesige Baumarkt-Angebote mit bis zu -85%ALDI bietet im Onlineshop eine große Auswahl an Baumarkt-Produkten mit stark reduzierten Preisen. Der Artikel präsentiert ausgewählte Deals, die Top-Qualität zu günstigen Preisen versprechen. Neben den Vorteilen wie attraktiven Marken und einem 90-tägigen Rückgaberecht werden auch die vielfältigen Zahlungsmethoden und die Markenvielfalt hervorgehoben.

Weiterlesen »

Werkzeugkoffer mit 155 Teilen im Aldi Online-Shop für nur 69,99 Euro!Aldi bietet im Online-Shop aktuell einen umfangreichen Werkzeugkoffer von Brüder Mannesmann zu einem unschlagbaren Preis an. Die M29066 Werkzeugbox mit 155 Teilen ist normalerweise für 189 Euro erhältlich, im Aldi Online-Shop könnt ihr sie für nur 69,99 Euro bekommen ( zzgl. Versandkosten von 5,95 Euro ).

Weiterlesen »

Marzahner Promenade: Postfiliale „Shop in Shop“ muss nach über 30 Jahren schließenNach mehr als drei Jahrzehnten schließt der „Shop in Shop“ auf der Marzahner Promenade. Kunden und Angestellte nehmen Abschied von dem vielseitigen Angebot.

Weiterlesen »

Neuer Name, neues Konzept: Skihalle im Norden soll klimaneutral werdenSie ist als Klimakiller verschrien – doch das soll sich bald ändern, zumindest wenn man den neuen Besitzern glaubt: Die früher als „Snow Dome“ bekannte

Weiterlesen »

DHL startet neues Konzept mit weißen Stationen: Deutsche Paketdienstleister wollen Zahl der Automaten kräftig erhöhenDer Wettbewerbsdruck in der Paketbranche steigt. Vor allem aus Kostengründen setzen DPD, GLS und Hermes verstärkt auf Automatenzustellung. Die DHL hat hierzu eine neue Tochter gegründet.

Weiterlesen »