Alle F1-Piloten, die beim amerikanischen Team Haas ihr erstes Rennen fuhren

Eine Fotostrecke zeigt alle Formel-1-Piloten, die beim amerikanischen Team Haas ihr Debüt feierten.

2021 war für Mick Schumacher nicht der einzige Formel-1-Neuling bei Haas . Obwohl Oliver Bearman 2025 seine erste Formel-1-Saison bei Haas bestreiten wird, ist der Engländer kein Kandidat für die Liste der Debütanten. Denn sein erster Grand Prix wird er 2024 in Dschidda für Ferrari als Ersatz für Carlos Sainz fahren. Die Liste der echten Haas -Debütanten ist kurz und findet sich in dieser Fotostrecke.

Mick Schumacher (2021): Der Deutsche kam als amtierender Formel-2-Meister zu Haas, wurde aber natürlich immer an seinem berühmten Nachnamen gemessen. 2021 war das Team mit Abstand Letzter in der Formel-1-Weltmeisterschaft. Das besserte sich zwar 2022, sodass Mick einige Punkte einfahren konnte, doch zu viele Unfälle kosteten das Team viel Geld und ihm letztendlich sein Cockpit.Nikita Masepin (2021): Haas startete damals mit zwei Rookies in die Saison, denn auch für Masepin war es das erste Jahr in der Formel 1. Er finanzierte seinen Platz über die Firma seines Vaters, Uralkali, und behielt trotz deutlicher Niederlage gegen Mick das Cockpit für 2022. Als Russland jedoch in die Ukraine einmarschierte, wurde das Team zum Handeln gezwungen. Pietro Fittipaldi (2020): Die ganze Formel-1-Welt war nach Romain Grosjeans Feuerunfall in Bahrain geschockt. Der Franzose überlebte, kehrte aber nicht ins Cockpit zurück. Ersatzfahrer Fittipaldi übernahm im zweiten Bahrain-Rennen eine Woche später und in Abu Dhabi und kehrte danach wieder ins zweite Glied zurück.





