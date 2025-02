Alphabet-Crash: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, einzusteigen?

Alphabet musste nach der letzten Quartalsmitteilung einen schweren Kursverlust verkraften. Ein Blick auf die zukünftigen Investitionen und die Chart-Analyse deutet jedoch auf eine mögliche starke Erholung hin. Experten sehen das Unternehmen weiterhin gut positioniert und erwarten ein mittelfristiges Kurswachstum.

Alphabet 's Aktienkurs musste nach der letzten Quartalsmitteilung einen deutlichen Rückgang hinnehmen. Prognosen und Chart-Verläufe deuten jedoch auf eine mögliche starke Erholung hin. Die Ankündigung, 75 Milliarden US-Dollar bis 2025 in Zukunftsprojekte wie Cloud Computing , Künstliche Intelligenz und autonomes Fahren zu investieren, überdeckte die jüngsten Quartalszahlen.

Diese Ankündigung sorgte bei Anlegern für Unruhe, zumal der Schock durch DeepSeek, die KI des chinesischen Start-ups, noch nicht vollständig abgeklungen ist. DeepSeek wurde deutlich kostengünstiger als die amerikanische Konkurrenz entwickelt. Stehen so hohe Ausgaben in neue Technologien also überhaupt zur Debatte? Nach einem Hoch bei rund 207 US-Dollar Anfang Februar sank der Aktienkurs in der Folge fast zehn Prozent auf etwa 187 US-Dollar. Doch ist dieser Rückgang für die Buy&Hold forever-Aktie gerechtfertigt? Goldman Sachs äußerte unter anderem die Ansicht, dass Alphabet abseits von kurzfristigen Debatten weiterhin gut positioniert sei, sowohl hinsichtlich der aktuellen Mischung aus Desktop- und mobilen Anwendungen als auch hinsichtlich der potenziellen zukünftigen Computing-Landschaft. Citigroup-Analyst Ronald Josey teilt diese optimistische Einschätzung, wenn auch mit einer geringfügig geringeren Kursziel von 229 US-Dollar statt 232 US-Dollar. Laut ihm hat sich das Wachstum von Google Search und YouTube wieder beschleunigt, während die Cloud-Nachfrage durch Kapazitätsbeschränkungen gedämpft wurde. Die Experten der Wall Street prognostizieren im Durchschnitt ein mittelfristiges Kurswachstum von fast 18 Prozent auf etwa 220 US-Dollar. In einigen Fällen werden sogar Upside von 25 Prozent genannt. Ein Blick auf den Chart der Alphabet-Aktie lohnt sich ebenfalls. Zum letzten Mal fiel der Titel im November 2024 ähnlich stark wie jetzt, erholte sich danach aber deutlich und stieg von etwa 166 US-Dollar auf die genannten 207 US-Dollar. Die Nachwirkungen des DeepSeek-Schocks könnten Anlegern also eine interessante Einstiegschance bieten. Die Citigroup sieht in den schlechten Tagen der Aktie eine Kaufgelegenheit. Die Aktie von Alphabet finden Sie zusammen mit einigen weiteren Buy&Hold forever-Titeln in unserer Liste





Alphabet Aktienkurs Buy&Hold Cloud Computing Künstliche Intelligenz Deepseek

