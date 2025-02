AMD RX 9070 (XT) kommt erst im März 2025 - Gerüchte um 32 GB VRAM entkräftet

AMD hat endlich einen konkreten Termin für die Vorstellung der Radeon RX 9070 (XT) genannt und einen hartnäckigen Gerüchten einen Riegel vorgeschoben. Die Grafikkarte wird am 28. Februar um 14:00 Uhr auf dem hauseigenen YouTube-Channel enthüllt. Gerüchte um eine 32 GB VRAM Version wurden von AMD-Mitarbeitern entkräftet.

AMD hat endlich einen konkreten Termin für die Vorstellung der Radeon RX 9070 (XT) genannt und einen hartnäckigen Gerüchten einen Riegel vorgeschoben. Laut AMD -Mitarbeiter David McAfee wird die Präsentation am 28. Februar um 14:00 Uhr auf dem hauseigenen YouTube-Channel stattfinden. Es gab zuvor Gerüchte, dass die Radeon RX 9070 XT auch in einer 32-GB-Version erscheinen könnte. Diesen Meldungen hat AMD -Kollege Frank Azor nun auf X (früher Twitter) einen Riegel vorgeschoben.

Die Verschiebung des ursprünglich für Ende Januar geplanten Launches der RX 9070 (XT) erfolgt in einer kritischen Phase, da der Konkurrent Nvidia bereits einen Teil seines neuen Grafikkarten-Portfolios vorgestellt hat, darunter die RTX 5070 und RTX 5070 Ti, die im Februar erscheinen. Die beiden Karten sollen mit einem UVP von 649 Euro bzw. 879 Euro starten und dürften somit ein ähnliches Zielpublikum anvisieren wie AMD mit der RX 9070 (XT). Produktmanager David McAfee beteuert zwar via Social Media, dass Hardware und Software großartig aussehen, dennoch wird in der Gerüchteküche spekuliert, dass Nvidias Preispolitik AMD zu einer strategischen Neuausrichtung gezwungen hat, die entsprechend etwas mehr Zeit benötigt. Mit etwas Glück denkt AMD also nochmal über eine Reduzierung des angepeilten Verkaufspreises vor dem Start nach. Technisch könnte die Radeon RX 9070 XT performance-technisch mit Nvidias RTX 4080 gleichziehen. Eine neue Alternative zu Nvidias Highend-Modellen der RTX-5000-Serie bietet AMD in dieser Generation nicht an. Das Unternehmen will sich auf die Mittelklasse fokussieren. Die neue RDNA-4-Architektur soll vor allem im Bereich KI-Hardware eine Schippe drauflegen. Das ergibt Sinn, da AMD mit FSR 4 auch auf KI-Algorithmen setzen will, um die Auflösung und Bildrate zu erhöhen. Auch die Raytracing-Leistung soll von der neuen Architektur profitieren – wahrscheinlich die größte Baustelle für AMD. Für AMD steht viel auf dem Spiel: Der Erfolg der neuen GPU-Generation wird maßgeblich davon abhängen, ob das Unternehmen trotz des späteren Marktstarts mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis punkten kann





