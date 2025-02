AMD Ryzen 5 8400F: Ein Verstecktes Juwel oder ein Fehlkauf?

Der AMD Ryzen 5 8400F ist ein leistungsstarker Prozessor mit einem attraktiven Preis, der jedoch bei Gamern wenig Anklang findet. Zenchillis Hardware Reviews untersucht die Gründe für die geringen Verkaufszahlen und vergleicht den Ryzen 5 8400F mit seinem teureren Bruder, dem Ryzen 7 7500F.

Der AMD Ryzen 5 8400F ist ein Prozessor , der in der Gaming -Community nicht so viel Aufmerksamkeit erhält. In den letzten neun Monaten wurden nur etwa sechshundert Einheiten verkauft, während sein teurerer Bruder, der Ryzen 7 7500F , über siebzehntausendmal verkauft wurde. Zenchillis Hardware Reviews hat sich angeschaut, warum dies der Fall ist.

Preislich gesehen ist der Ryzen 5 8400F mit rund einhundertzehn Euro für die Tray-Version und einhundertzwanzig Euro für die Boxed-Version relativ günstig. Dieser Preis könnte das Interesse an der CPU wecken, doch die Verkaufszahlen bleiben ernüchternd. Leistungstechnisch betrachtet sieht es auf den ersten Blick gut aus. Der Ryzen 5 8400F verfügt über einen höheren Basistakt, jedoch einen niedrigeren Turbotakt im Vergleich zum Ryzen 7 7500F. Auch der L3 Cache ist halbiert, was sich negativ auf die Leistung auswirken kann. Bei der Kühlung setzt die CPU auf die klassische Wärmeleitpaste anstelle einer verlöteten Lösung, was zu höheren Temperaturen führen kann. Für einige Nutzer könnte dies ein ausschlaggebendes Argument sein.Im Vergleich zu anderen Ryzen-7-Prozessoren muss sich der Ryzen 5 8400F vor allem mit dem Ryzen 7 7500F messen. In Benchmarks zeigt sich die Rendering-Leistung der modernen Zen-4-Architektur im Single-Core-Segment als überlegen. Der Ryzen 5 8400F kann in Spielen wie Call of Duty und Rainbow Six Siege jedoch nicht mithalten. Stromverbrauch und Effizienz haben sich in den letzten Jahren bei AMD-CPUs deutlich verbessert. Der Ryzen 5 8400F zeigt hier ebenfalls eine gute Performance, auch im Vergleich zu teureren Modellen.Schlussfolgernd ist der Ryzen 5 8400F eine interessante Option für preisbewusste Nutzer, die eine CPU für alltägliche Aufgaben und leichtes Gaming suchen. Für ernsthafte Gamer ist jedoch der Ryzen 7 7500F aufgrund seiner besseren Leistung und Energieeffizienz die bessere Wahl





